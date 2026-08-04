Директор на РБ Лайпциг попари Реал Мадрид за трансферна цел №1 на „кралете“

Спортният директор на РБ Лайпциг Марсел Шефер отрече информациите за споразумение с Реал Мадрид относно трансфера на нападателя Ян Диоманде. Както е известно, „кралете“ искат на всяка цена да привлекат 19-годишния флангови футболист, но се оказва, че това не е толкова лесна задача.
Ян Диоманде продължава да е футболист на германците
🚨🆕 RB Leipzig have officially confirmed for the first time that there is no agreement with Real Madrid for Yan Diomande.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 3, 2026
Boss Marcel Schäfer: “The deal is not done. That’s simply not the case. We’re not at that stage yet.”
A breakthrough is not expected today.
Diomande… pic.twitter.com/5WNCPuqq8Z
„Преди няколко дни някои така наречени трансферни експерти съобщиха, че сделката вече е приключила или е обозначена като „Here we go (б.р. - изразът, който използва Фабрицио Романо за сделка, която е на финалната права)“. Това просто не е така. Все още не сме на този етап“, цитира Шефер Sky Sport.
Диоманде играе за РБ Лайпциг от юли 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2030 г. Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 90 милиона евро. През сезон 2025/26 19-годишният Диоманде отбеляза 13 гола и даде 10 асистенции в 36 мача. На Световното първенство през 2026 г. той даде една асистенция в четири мача.
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