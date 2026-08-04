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Директор на РБ Лайпциг попари Реал Мадрид за трансферна цел №1 на „кралете“

04 август 2026, 10:08 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: gettyimages
Директор на РБ Лайпциг попари Реал Мадрид за трансферна цел №1 на „кралете“

Спортният директор на РБ Лайпциг Марсел Шефер отрече информациите за споразумение с Реал Мадрид относно трансфера на нападателя Ян Диоманде. Както е известно, „кралете“ искат на всяка цена да привлекат 19-годишния флангови футболист, но се оказва, че това не е толкова лесна задача.

Ян Диоманде продължава да е футболист на германците

„Преди няколко дни някои така наречени трансферни експерти съобщиха, че сделката вече е приключила или е обозначена като „Here we go (б.р. - изразът, който използва Фабрицио Романо за сделка, която е на финалната права)“. Това просто не е така. Все още не сме на този етап“, цитира Шефер Sky Sport.

Диоманде играе за РБ Лайпциг от юли 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2030 г. Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 90 милиона евро. През сезон 2025/26 19-годишният Диоманде отбеляза 13 гола и даде 10 асистенции в 36 мача. На Световното първенство през 2026 г. той даде една асистенция в четири мача.

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Реал Мадрид РБ Лайпциг Ян Диоманде
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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