"Мъка, ужас и страх": Над 2000 нелегално влезли мигранти все още са в Сеута

Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в Сеута след масовото нахлуване миналата седмица. Правителството в Мадрид твърди, че не е имало разузнавателни данни за мащаба на кризата, предаде БНР. Четири дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Сеута, в автономния град остават около 2500 души, влезли незаконно, показват данни на правителствената делегация там. Още: Лъжата, която стартира мигрантската криза в Сеута и Мелиля - Мароко я обяви

Огромен приток от мигранти

Още: След мигрантския щурм в Сеута: Не е ясен броят на хората в неизвестност

В същото време местните власти в Сеута посочват, че броят на онези, които не са се върнали, възлиза на между 3000 и 5000 души.

Именно тези цифри цитира и кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас, който в интервю за телевизия Telecinco говори за "мъката, ужаса, чувството за безсилие и страха", обзели града – чиято териториална цялост е била "нарушена" от приток на мигранти.

По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането.

На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза.

Още: Расте броят на загиналите при мигрантската криза в Сеута