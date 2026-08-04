Нелегалните пътници в БДЖ: Държавата затяга контрола с нова функция за билетите

Общо 420 мобилни PDA устройства вече са разпространени сред служителите на БДЖ и се оборудва все повече превозен персонал с цел повишаване на контрола при издаването и проверката на превозните документи във влаковете. Това става ясно от отговор по парламентарен контрол на министъра на транспорта Георги Пеев към депутата от ПП-ДБ Стела Николова, видя Actualno.com.

Според информацията на Пеев устройствата позволяват издаването и валидирането на превозни документи да се извършва електронно, като билетитът се отпечатва на място след въвеждане на данни от страна на кондуктора. По този начин дори се е стигнало до повишено търсене на билети на място във влака с възможност за заплащане чрез банкова карта, отчита още справката на транспортния министър. Нещо повече - хартиените билети и бланки, които попълват кондукторите пред самите пътници, драстично са намалели.

Още: "БДЖ е в колапс": Транспортният министър разкри, че от 266 вагона само 116 са с климатик

"Контролът върху безбилетните пътувания се осъществява и чрез инспектори по контрола на превозната дейност, които ежедневно извършват проверки във влакове по различни направления в страната. Проверките обхващат както наличието на редовни превозни документи у пътниците, така и спазването на задълженията на превозния персонал при издаването и проверката на билети", пише още транспортния министър.