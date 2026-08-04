Нова българска позиция към Иран: "България не е обещавала, че няма да участва във войната"

"България не е провеждала нов разговор с Иран и не е давала обещание, че няма да участва във война срещу страната, както съобщи иранската държавна телевизия ИРИБ." Това уточняват от Министерството на външните работи пред БТА след твърдението на Техеран, че в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна сами са се свързали с иранските власти, за да заявят, че няма да станат част от евентуални военни действия срещу Иран.

От българското външно министерство посочиха, че единственият телефонен разговор между министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова и иранския ѝ колега Абас Арагчи се е състоял на 30 юли. След тази дата друг разговор между двамата министри не е провеждан.

Контактът е бил иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Заради разминаване в програмите на двамата министри разговорът е бил отложен и в крайна сметка се е състоял на 30 юли.

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"Многопластовата" дипломация

От МВнР подчертаха, че прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация между държавите. Според ведомството провеждането на подобен разговор не трябва да се тълкува като извънредна стъпка или като действие, излизащо извън обичайната дипломатическа практика.

При разговора на 30 юли Петрова-Чамова е обсъдила с Арагчи разполагането на американски самолети цистерни в България. Българският външен министър е подчертала, че е изключено от територията на страната да бъдат извършвани каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Снимка: БГНЕС

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Това изявление обаче е било направено в рамките на разговора от 30 юли, а не при нов контакт през последните 24 часа, както се създава впечатление от информацията на иранската държавна телевизия.

Припомняме, че ИРИБ съобщи, че Техеран е получил последователни обаждания от България, Великобритания и Украйна, като трите държави заявили, че „няма да станат част от войната“ срещу Иран. Телевизията се позова на интервю на говорителя на иранското външно министерство Есмаел Багаи. Според него въпросните държави сами са инициирали дипломатическите контакти с Техеран. Същата информация беше разпространена и от официалната иранска новинарска агенция ИРНА.

Багаи заяви още, че отговорността на Иран е била да предупреди трите държави за последиците от всяка възможна нова агресия или ескалация на военните действия.

Впоследствие друг представител на иранския режим - Мохсен Резаи, който заедно с Багаи и Арагчи най-често е пред медиите, обяви, че Украйна се извинила за ударен преди няколко дни ирански кораб (при удара загина един моряк). От казаното от Резаи излезе, че Киев направо умолявал Техеран да не атакува, защото станала грешка - дали Украйна, която пета година не се предава на Путинова Русия, би направила такова нещо пред Иран, всеки може сам да прецени:

💥 Statement of the Day



Senior Iranian official Mohsen Rezaei claimed that Ukraine apologized for the attack on an Iranian ship, prompting Tehran to call off its planned retaliation.



“They contacted us themselves and said, ‘It was a mistake, we made a mistake.’ We had already… pic.twitter.com/M0b4UeJL6G — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

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Отговорът на българското външно министерство показва, че София оспорва внушението, че е направила ново политическо обещание пред Техеран. Българската страна потвърждава единствено разговора от 30 юли, по време на който е заявила, че територията на страната няма да бъде използвана за преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

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