След съмнения за "изпран" руски нефт към България: Рафинерията в Грузия почва да бяга от петрола на Русия

Единствената нефтопреработвателна рафинерия в Грузия започна да замества руския суров нефт с доставки от Казахстан и Либия. С този ход собственикът Black Sea Petroleum се опитва да избегне санкциите на Европейския съюз, които ще влязат в сила през януари 2027 г. Рафинерията в Кулеви прие и преработи казахстански суров нефт през юли и ще продължи да получава доставки от страната през август, съобщи Black Sea Petroleum на 3 август, цитирана от информационната агенция „Интерфакс“.

Партида от Либия се очаква да пристигне между 20 и 30 август съгласно договор за доставки, подписан на 3 юли с неназована международна компания. Договорът е валиден до края на 2027 г. и включва опция за удължаване.

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Black Sea Petroleum премахва напълно руския петрол в рафинерията до септември

Black Sea Petroleum планира да премахне руския нефт от суровините на рафинерията до началото на септември, като ускори програмата за диверсификация, която преди това включваше Казахстан и Туркменистан.

На 23 юли Европейският съюз наложи забрана за трансакции на „Кулеви“ в своя 21-ви пакет от санкции, насочен срещу преработката на руски петрол в рафинерията. Ограничението влиза в сила с шестмесечно закъснение, което дава на компанията срок до 25 януари 2027 г. да документира пълно преминаване към неруски доставки. Представители на ЕС заявиха, че рафинерията може да бъде премахната от списъка със санкции, след като Европейската комисия провери спазването на изискванията.

Първите покупки на Black Sea Petroleum от Казахстан и Либия предоставят физическите доказателства, които Брюксел изискваше, преди да преразгледа списъка със санкциите.

Снимка: Getty Images, илюстративна

Рафинерията в Кулеви започна да функционира през октомври 2025 г. с годишен капацитет за преработка от 1,2 милиона метрични тона. През първата половина на 2026 г. тя преработи над 650 000 тона, като вече надхвърли половината от годишния си капацитет за първата фаза. Планираната втора фаза ще увеличи капацитета до 4,5 милиона тона годишно.

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Българска връзка с нарушаване на санкциите

Между октомври 2025 г. и май 2026 г. рафинерията е получила шест пратки руски суров нефт. По-късно доставки с рафинирани продукти от „Кулеви“ са достигнали Испания и България, което предизвика разследване дали руският суров нефт навлиза на западните пазари след преработка в Грузия, припомня Центърът за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA).

Конкретно за страната ни - става въпрос за пратка, за която се подозира, че нарушава санкциите на ЕС срещу нефтопродукти, произведени от руски суров нефт. Тя се състоеше от 2,715 тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра (ULSD) - или около 20 000 барела, която е отплавала на 14 март 2026 г. и е пристигнала в българското пристанище в Бургас на 17 март 2026 г., по данни на CREA.

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