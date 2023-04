Украински сапьор показа една от най-опасните мини на фронта (СНИМКА)

По думите му това е ОЗМ-72 (наричана още "жаба" или "вещица") - противопехотна мина, която отскача във въздуха с кръгова детонация, пише той в Twitter.

Соколов казва, че само на едно малко парче земя е открил с колегите си 46 мини ОЗМ-72, които са относително лесни за обезвреждане, но много трудни за намиране.

ОЩЕ: ВИДЕО: Да обезвредиш граната, сложена под мина, обградена от десетки мини - животът в Украйна

ОЗМ-72 е противопехотна мина с кръгово поразяване, разработена през 1965 г., която отскача на височина до 50-60 см и се взривява.

I visited many minefields today.



My task is to find the most difficult minefields and collect all the media data for the software.

We are preparing a database.



I decided to start from one of the most dangerous mines, ozm 72 (frog/witch)

Anti-personnel mine that jumps into the… pic.twitter.com/UcSVFYlbwK