Украински СНИМКИ: Български самоходни гаубици се ползват от украинската армия

Български 122-мм самоходни гаубици 2С1 "Гвоздика" са били забелязани на снимки в употреба от украинските сили, съобщи каналът в Х NOELREPORTS.

Bulgarian 122-mm self-propelled howitzers (SPGs) 2S1 "Gvozdika" have been observed in use by Ukrainian forces, based on photos. There were no public announcements about Bulgaria supplying these SPGs to Ukraine. However, aon March 6, Bulgarian military correspondent Tsvetan… pic.twitter.com/U2cvtTtfmi