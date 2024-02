Украинският дрон, който е страшилище за руските военни кораби (ВИДЕО)

Операцията по потопяването на "Ивановец" е осъществена с подкрепата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна и платформата United24 – това е платформа, в която всеки, независимо къде се намира на планетата, може да направи дарение за военна или хуманитарна помощ за Украйна, включително като указва за какво специфично иска да бъдат похарчени парите му. В акцията срещу "Ивановец" са използвани общо 10 дрона, 6 от които са попаднали в кораба, по украински данни: Група 13: Украинските ловци на руски кораби (ВИДЕО)

На кадрите се виждат и украински дронове от самолетен тип:

Mykhailo Fedorov, Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation, showed Ukrainian drones such as the Magura V5 naval drone, used to sink the Ivanovets ship.



"Russian oil depots do not explode by themselves. Russia must understand we have just started," he added. pic.twitter.com/tJ9DhciehV