Украинските дронове нацелиха най-голямата петролна рафинерия в Русия (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в Омск - най-голямата петролна рафинерия в Руската федерация - бе подложена на въздушна атака от страна на украинските сили на 8 октомври и изглежда така, сякаш е бил поразен. Първоначално за нападението се разбра от различни руски потребители в Telegram, съобщаващи за взривове в близост до обекта и за дим, издигащ се от комините. Впоследствие се появиха и видеокадри от мястото, а в Омска област беше обявена тревога за дронове.

Властите обсъдиха възможни ограничения за използването на мобилен интернет. Ограничения бяха наложени и на летището в Омск. След това губернаторът Виталий Хоценко потвърди атаката.

"Силите за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отблъскват вражеска атака срещу нашия регион. Всички регионални служби за спешна помощ са поставени в състояние на повишена готовност. Моля, запазете спокойствие и се доверявайте само на проверена информация. Съобщавайте за всички спешни случаи на номер 112", написа той в канала си в Telegram.

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След това дойде ново съобщение от Хоценко: "В момента се разпространява много противоречива и ненадеждна информация. Моля, бъдете бдителни и се доверявайте само на официални източници. Ситуацията е под контрол. Силите за противовъздушна отбрана продължават да отблъскват вражеските атаки с дронове".

Русия опита да отблъсне атаката, но има попадения

Излязоха данни, че дронове FP-1 на Силите за отбрана на Украйна се насочват към най-големия руски нефтопреработвателен завод. Въпреки работата на ПВО те все пак са успели да пробият руската противовъздушна отбрана в Омск, твърди проукраинският мониторингов канал Exilenova+.

Каналът съобщи след това, че ударните дронове са поразили нефтопреработвателния завод, който преработва около 22 милиона тона петрол годишно.

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Губернаторът на Омска област после заяви, че един дрон „е достигнал северния промишлен център“, а руският опозиционен Telegram канал ASTRA направи геолокализация на кадри и потвърди - след нападението има пожар в рафинерията, която се намира на 2500-3000 км от границата с Украйна, в планината Урал. Обектът беше атакуван за първи път на 6 юли. След удара тогава рафинерията спря работа. В началото на октомври Bloomberg, анализирайки въздействието на удара в Омск и други руски рафинерии, съобщи, че рафинирането на нефт в Русия е спаднало до най-ниското си ниво от повече от две десетилетия.

Нефтопреработвателният завод в Омск е собственост на „Газпром Нефт“. В резултат на модернизацията на завода, завършена през 2025 г., рафинерията вече постига до 100% степен на преработка на нефта. През 2024 г. рафинерията е произвела над 50 различни продукта, а 100% от горивото ѝ отговаря на стандарта „Евро-5“. На уебсайта на компанията се посочва, че в рафинерията работят над 3300 души. Според някои оценки рафинерията в Омск осигурява 10% от цялото нефтопреработване в Русия.

Местни жители веднага са започнали да се редят на опашки пред бензиностанциите, след като са чули експлозиите.