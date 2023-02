Украинските служби нахлуха в дома на близък до Зеленски бизнесмен (СНИМКИ)

Наред с "цяла поредица от тайни следствени действия" са извършени претърсвания на имуществото на бившия министър на вътрешните работи Арсен Аваков, бизнесмена Игор Коломойски и политика Вадим Столар, съобщават няколко издания, сред които "Страна" и "Украинска правда".

Съобщава се, че издирването е свързано с разследване на предполагаеми измами около фирмите "Укрнафта" и "Укртатнафта". Властите подозират злоупотреба с петролни продукти на стойност 40 милиарда гривни - т.е. малко над 1 млрд. евро - и укриване на данъци.

#Ukrainian media report on searches in the house of oligarch Ihor #Kolomoyskyy . According to preliminary information, the searches are conducted by the SBU in connection with the case of fraud in the companies Ukrtatnafta and Ukrnafta. pic.twitter.com/1faUxoJleU

Коломойски е един от хората, подпомогнали кариерата на Зеленски - продуцентската къща на президента беше тясно свързана с медиите на бизнесмена. Той бе проверяван по случая "Укрнафта" миналия октомври и беше викан на разпит в Националното антикорупционно бюро. Причината беше течащо разследване за присвояване на имущество и пари на "Укрнафта" за почти 325 млн. евро.

Фирмата произвежда 90% от петрола в Украйна и е един от най-големите собственици на бензиностанции. "Укртатнафта" пък притежава най-голямата петролна рафинерия в страната, която бе затворена малко след началото на войната. Коломойски преди беше съсобственик и на двете компании, но през ноември 2022 г. те бяха национализирани.

Игор Коломойски е основател е на най-голямата индустриална и финансова група в Украйна "Приват" с дейности в банковия сектор, нефтохимията, металургията, спорта, медиите и др. Той бе милиардер и сред най-богатите хора в страната, вицепрезидент на Футболната федерация на Украйна и бивш ръководител на Европейския съвет на еврейските общности до 2011 г.

Относно останалите обискирани - Вадим Столар беше депутат от забранената прокремълска политическа партия Опозиционен блок "За живот". Няколко дни преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна той избяга от страната и сега живее във Франция, без да посещава Върховната рада в продължение на месеци, според разследване на "Украинска правда".

Бившият министър Арсен Аваков пък заяви пред украински медии, че Държавното бюро за разследване и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са дошли в дома му специално във връзка с катастрофата на хеликоптер на 18 януари край Киев, при която загинаха вътрешният министър Денис Монастирски и още девет души на борда.

Давид Арахамия заяви също така, че е уволнено "цялото ръководство на агенция "Митници", че са извършени "претърсвания в Държавната данъчна служба" и че властите са връчили "уведомления за подозрения на висши служители на Министерството на отбраната".

Searches are also carried out at the #Kyiv tax office, RBC-Ukraine reports.



The Kyiv tax inspectorate could have stolen about 30bn hryvnias because of VAT fraud. Searches are under way at the office of the acting head of the Kyiv tax inspectorate, Oksana Datiy. pic.twitter.com/B6861REHXE