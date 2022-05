Украинското разузнаване: Русия държи за заложници семействата на воюващите в Украйна

Както се отбелязва, „ако нашествениците откажат да изпълняват бойни задачи, техните съпруги и деца са заплашени от преселване в депресивните райони на Далечния изток на Руската федерация“.

„Командването на Западния военен окръг вече е разпоредило принудително изселване от служебните жилища на няколко семейства военнослужещи от 332-ри отделен хеликоптерен полк на 6-а армия на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана. Жените им решили да си починат зад граница, докато мъжете им нанасят ракетни и бомбени удари по мирното население на в Слобожанска посока“, съобщиха от разузнаването.

Според британското разузнаване руската армия за повече от три месеца на пълномащабна война в Украйна е претърпяла огромни загуби сред младите офицери.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZlY83BdoL1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A9VVmuIBU4