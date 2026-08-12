Никола Цолов с откровено признание за шансовете си във Формула 1

Българският пилот Никола Цолов остава уверен, че получи шанс във Формула 1, въпреки че настоящите представители на Рейсинг Булс затрудняват вземането на решения за следващия сезон. Както е известно, родният представител е лидер в класирането на Формула 2 и сред основните претенденти за промоция в най-елитната автомобилна надпревара. Наскоро шефът на дъщерния отбор на "биковете" Алън Пърмейн описа 19-годишния българин като "следващия на опашката", но Лиам Лоусън и Арвид Линдблад заздравиха позициите си с впечатляващи представяния.

Никола Цолов е уверен в шансовете си за Формула 1

Цолов остава здраво стъпил на земята и е насочил вниманието си изцяло върху надпреварата във Формула 2. Той води убедително в класирането - с 20 точки пред втория Габриеле Мини и още две пред Рафаел Камара. Българският лъв е уверен, че ще се справи и във Формула 1, ако получи шанс: "Определено вярвам в себе си. Винаги вярвам, че трябва да правя възможно най-добре това, с което се занимавам. През тази година се опитвам да показвам точно това. На базата на резултатите ми до момента смятам, че ще мога бързо да се адаптирам към автомобил от Формула 1, ако ми дадат такава възможност. Знам едно - ще работя максимално здраво, за да го постигна, а самочувствието и увереността в собствените сили са на достатъчно високо равнище."

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Припомняме, че Цолов получи възможност да работи един ден в симулатора на отбора от Формула 1. По повод това си преживяване той заяви: "Това е част от подготовката за предстоящото. Чувствах се много добре и управлението ми се получи съвсем естествено, честно казано." Скоро той ще получи още един такъв шанс, като ще прави тестове с един от по-старите болиди на Рейсинг Булс. Относно титлата във Формула 2 той разкри, че не е нужно да печели всички състезания, а да бъде постоянен, за да изпълни целта си.

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