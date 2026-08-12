Необичаен инцидент в Милано: Кола се вряза в носа на самолет (ВИДЕО)

Автомобил „Фиат Панда“, управляван от служител на фирма за наземно обслужване, се сблъска с луксозен бизнес джет на летище „Линате“ в Милано, Италия, предаде британското издание The Independent. Инцидентът се е случил в понеделник сутринта, когато автомобилът е пресякъл пътя на самолета и се врязъл носовата му част. Това е станало докато машината рулира към пистата.

При сблъсъка няма пострадали хора. След инцидента дейността на летището е напълно възстановена, а полетите се изпълняват по график.

В момента се води разследване на обстоятелствата около сблъсъка.

How did that happen? A car crashed into a plane at Milan airport



A private jet was taxiing toward the runway when a service vehicle drove into its path. The driver plowed straight into the aircraft at full speed, causing the jet to spin around on impact.



No one was injured. pic.twitter.com/5X8reEYhwz — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026

Други необичайни инциденти със самолет

Припомняме, че през юли счупен прозорец на самолет, извършващ полет от Солун за Мюнхен, рани 61-годишен сръбски гражданин, предава сръбската обществена телевизия РТС. Инцидентът се е случил след като прозорецът на самолета се е спукал и е настъпила декомпресия. Според пътници, след счупването на прозореца, е имало внезапен спад на налягането и пътниците са се опитали да задържат мъжа, седнал до повредения прозорец, да не излети през отвора. ОЩЕ: Кошмар във въздуха: Прозорец се спука, пътници държаха мъж да не излети от самолета (ВИДЕО)