Украйна иска извънреден Съвет за сигурност на ООН, който се председателства от... Русия

Украйна поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 8 юли, след като Русия уби над 28 цивилни при масирано въздушно нападение в цялата страна. При атаката беше поразена детска болница в Киев, където загинаха най-малко двама души, а поне 16 бяха ранени.

"Трябва да потърсим отговорност от Русия за терора и от Путин за заповедите за нанасяне на удари", заяви украинккият президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск във Варшава. "Русия отговаря на всичко, което се опитваме да обсъдим с нея за мир, като атакува домове и болници".

The first minutes after the strike on "Ohmadyt" in Kyiv pic.twitter.com/K6D2uZhR8V

Най-малко 28 цивилни граждани са загинали, а над 100 са получили наранявания при последните атаки, които бяха насочени към Киев, Днипро, Кривой Рог, Славянск и Краматорск, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации към 15:00 ч. местно време (и българско).

Съобщава се, че детската болница "Охматдит" - най-големият детски медицински център в Украйна, е била поразена от крилата ракета Х-101 по време на сутрешната руска атака.

По време на отделна атака срещу Киев по-късно през деня отломки са ударили родилния дом "Исида", при което са загинали 7 души, а трима са били ранени, съобщи Главната прокуратура.

The death toll from the Russian attack in Kyiv has risen to 22 people, with another 72 injured



Mourning has been declared in Kyiv and Kryvyvyi Rih for July 9. pic.twitter.com/U2hnvAKsET