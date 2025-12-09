Спорт:

Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО)

09 декември 2025, 11:04 часа 338 прочитания 0 коментара
Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО)

Специалният оперативен център „Алфа” на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) пое отговорност за успешното извеждане от строя на терминала за товарене на втечнен газ в черноморското пристанище на Темрюк в Краснодарския край на Русия. На 5 декември дроновете на службата удариха производствените съоръжения на "Мактрен-Нафта", които горяха в продължение на три дни, посочват украински медии, позовавайки се на източници от СБУ.

"Поради атака с безпилотни летателни апарати, елементи от пристанищната инфраструктура в Темрюк са повредени. Възникна пожар. Според Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия в Краснодарски край, 32 пожарникари и 8 единици техника са участвали в гасенето на пожара. На място работят специални и аварийни служби. По предварителна информация - няма пострадали, персоналът е евакуиран", обяви оперативният щаб на Краснодарския край в деня на нападението.

Геолокализация, направена от руския опозиционен Telegram канал ASTRA тогава, показа, че пожарът е на газовия терминал.

Още: Първият руски терминал за износ на пропан-бутан гори ярко, Сизранската рафинерия - също (ВИДЕО)

Какви щети са причинени?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В резултат на ударите в резервоарния парк е избухнал голям пожар - изгорели са повече от 20 резервоара с обем 200 м³ всеки от общо 30 налични, т.е. две трети, гласи информацията от източниците в СБУ.

Освен това дроновете на украинците унищожили железопътни цистерни, междинен резервоар за презареждане и платформа за товарене и разтоварване. Общата площ на пожара е била около 3000 кв. м.

"Мактрен-Нафта" претоварва втечнен газ от вагони и контейнери на специализирани газови танкери. Терминалът е построен през 2008 г. и е проектиран да претоварва 400 000 тона втечнен газ годишно.

"СБУ ще продължи систематичната си работа за прекъсване на приходите от нефтения и газовия сектор към руската икономика. Именно тези средства финансират войната срещу Украйна", казват от службата.

Още: Денят "Х": Какво ще приеме Украйна, за да има мир? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
втечнен газ Русия СБУ руски газ война Украйна атака с дронове Темрюк
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес