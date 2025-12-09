Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО)

Специалният оперативен център „Алфа” на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) пое отговорност за успешното извеждане от строя на терминала за товарене на втечнен газ в черноморското пристанище на Темрюк в Краснодарския край на Русия. На 5 декември дроновете на службата удариха производствените съоръжения на "Мактрен-Нафта", които горяха в продължение на три дни, посочват украински медии, позовавайки се на източници от СБУ.

"Поради атака с безпилотни летателни апарати, елементи от пристанищната инфраструктура в Темрюк са повредени. Възникна пожар. Според Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия в Краснодарски край, 32 пожарникари и 8 единици техника са участвали в гасенето на пожара. На място работят специални и аварийни служби. По предварителна информация - няма пострадали, персоналът е евакуиран", обяви оперативният щаб на Краснодарския край в деня на нападението.

Геолокализация, направена от руския опозиционен Telegram канал ASTRA тогава, показа, че пожарът е на газовия терминал.

SBU confirmed their drones struck the liquefied gas terminal at Russia’s Temryuk port on December 5, igniting a massive fire that raged for three days. Over 20 of 30 large gas tanks were hit, along with railway cars, a refueling unit, and a loading rack. The fire covered 3,000… pic.twitter.com/em6okrsxqA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

Какви щети са причинени?

В резултат на ударите в резервоарния парк е избухнал голям пожар - изгорели са повече от 20 резервоара с обем 200 м³ всеки от общо 30 налични, т.е. две трети, гласи информацията от източниците в СБУ.

Освен това дроновете на украинците унищожили железопътни цистерни, междинен резервоар за презареждане и платформа за товарене и разтоварване. Общата площ на пожара е била около 3000 кв. м.

"Мактрен-Нафта" претоварва втечнен газ от вагони и контейнери на специализирани газови танкери. Терминалът е построен през 2008 г. и е проектиран да претоварва 400 000 тона втечнен газ годишно.

"СБУ ще продължи систематичната си работа за прекъсване на приходите от нефтения и газовия сектор към руската икономика. Именно тези средства финансират войната срещу Украйна", казват от службата.

