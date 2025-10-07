Украйна: Можем да завършим Хмелницката АЕЦ и без ядрените реактори от България

Украйна може да построи третия и четвъртия енергоблок на Хмелницката атомна електроцентрала, без да закупува двата ядрени реактора ВВЕР-1000 от България. Такива реактори могат да се купят и от други държави. Това заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук. "Разглеждаме различни варианти. Не бихме искали да се спираме само на българските реактори. Ако там не се получи, трябва да обмислим други варианти. В момента обсъждаме това с нашите партньори", каза тя на пресконференция, цитирана от "Икономическа правда".

Украйна планира да започне проекта за завършване на енергоблокове № 3 и № 4 на Хмелницката АЕЦ още през следващата година.

Програмата на Министерския съвет предвижда до 31 октомври 2025 г. да бъде актуализирано предпроектното проучване и до края на 2025 г. да бъде внесен във Върховната рада за гласуване проектозаконът за избор на място, проектиране и строителство на енергоблоковете.

По-рано беше съобщено, че за завършване на строителството и изграждането на новите енергоблокове в Хмелницката АЕЦ ще са необходими допълнителни 9000 служители.

