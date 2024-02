Украйна напусна важна защитна позиция в Авдеевка (ВИДЕО)

Базата беше обект на руски атаки от няколко дни и постепенно руският обръч се стягаше около нея. Явно украинското командване е преценило, че е време за оттегляне, а не превръщане на позицията в кървава баня. Изтеглянето е в съответствие с по-рано обявено украинско намерение: Украйна: Изтегляме се частично на по-добри позиции в Авдеевка (ВИДЕО)

Map update, will give some more info in tonight's SitRep. pic.twitter.com/brgv9WK6ty