Войната в Украйна:

Еврото удари седмично дъно, слезе под важна граница спрямо долара

11 септември 2026, 13:40 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото удари седмично дъно, слезе под важна граница спрямо долара

След като на 4 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо щатския долар - 1,1601, единната европейска валута сменя постоянно посоката. На 9 септември бе записан седмичен рекорд от 1,1648, след което не спират пиковете и спадовете. Курсът обаче днес падна под психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута. На 11 септември еврото е на нива, които са по-ниски спрямо тези от предишния ден.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 11 септември, за 1,1592, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% под последното отчетено ниво в четвъртък.

Още: От дъно до връх: Еврото с поредна смяна на посоката спрямо долара тази седмица

Европейската централна банка определи на 10 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1616 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 август, когато слезе на ниво 1,1522 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото пак тръгна надолу спрямо долара

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути валута долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес