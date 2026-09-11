Еврото удари седмично дъно, слезе под важна граница спрямо долара

След като на 4 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо щатския долар - 1,1601, единната европейска валута сменя постоянно посоката. На 9 септември бе записан седмичен рекорд от 1,1648, след което не спират пиковете и спадовете. Курсът обаче днес падна под психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута. На 11 септември еврото е на нива, които са по-ниски спрямо тези от предишния ден.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 11 септември, за 1,1592, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% под последното отчетено ниво в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 10 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1616 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 август, когато слезе на ниво 1,1522 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.