Швеция с най-лошите си резултати на PISA в историята: Вече искат забрана за компютри и таблети в училищата

Швеция регистрира най-лошите си резултати на изследването на функционалната грамотност сред учениците PISA в своята история. Според експерти причината е бурната дигитализация на шведското образование в последните десетилетия, ато сега се прави опит този подход да бъде обърнат и ограмотяването на учениците да бъде върнато към традиционните си принципи.

Спадът в знанията сред шведските ученици е сериозен според последното проучване на PISA. Те никога не са се представяли толкова зле по математика, четене и природни науки в никое проучване през последните 25 години, откакто Швеция участва.

Студен душ за Швеция

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Това е мрачна картина, коментира Анна Кастберг от Шведската национална агенция за образование.

Оценката на PISA 2025 на ОИСР предоставя информация за това как 15-годишните в 91 държави се представят в областта на науката, четенето и математиката.

За Швеция резултатите са студен душ. Най-големият спад е при четенето (-21 точки) и математиката (-18 точки), и по-малък в природните науки (-8 точки). 20 точки са еквивалентни на около 1 година учене.

Рязкото влошените резултатите означава, че Швеция се спуска до средното ниво за ОИСР. Фактът, че Швеция не пада под него, се дължи на факта, че дълъг списък от други страни също изостават. Това е най-очевидно в четенето с разбиране, където дори силни страни в PISA като Сингапур и Япония, са загубили позиции. В скандинавския регион и петте страни имат по-лоши резултати от последното изследване.

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PISA също така показва, че делът на шведските ученици, които не достигат основно ниво по четене и математика, се увеличава. Това означава, че всеки трети 15-годишен може да се справи само с най-простите текстове или задачи.

"Много е сериозно, че виждаме толкова голяма група, която не достига базовото ниво", заяви Анна Кастберг.

"Резултатите от проучването PISA са разочароващи", съгласи се и Анна Олског, председател на Шведския учителски съюз. Сякаш студен душ поля всички шведски училища, добави тя.

"Това е резултат, който изисква действия. Времето за извинения отмина, необходими са действия от страна на политиците и отговорните власти", заяви още тя.

Източник: Getty Images

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Екраните са виновни

Министърът на образованието Симона Мохамсон посочи екраните като основна причина за кризата в резултатите.

След години на бурна дигитализация, в които таблетите и лаптопите изместваха книгите, шведските ученици започнаха да изпитват трудности с концентрацията, а резултатите по четене с разбиране се влошиха в периода между 2016 и 2021 г.

Учителите забелязаха, че децата губят търпение пред дълги текстове и забравят как да пишат на ръка. Сега Министерството на образованието на Швеция връща на преден план хартиените учебници и часовете по краснопис, като дори ограничава използването на екрани от деца под 6-годишна възраст. Инвестират се милиони крони, за да може всеки ученик отново да разполага с истинска книга. Според експерти това е тихо напомняне, че екраните не могат да заменят бавния и задълбочен процес на учене.

На политическо ниво се отива дори по-далеч в настояванията за мерки срещу образователния колапс.

Либералите в страната поискаха пълна забрана на личните екрани в училищата. Формацията вече има предизборно обещание да премахне изцяло екраните от началните и средните училища. Сега партията иска да се сложи и край на персоналните компютри и таблетите, които учениците могат да използват свободно.

„Израснах с компютърни лаборатории и компютри, които се добавяха, когато е необходимо, сега се връщаме към това малко повече“, казва лидерът на L Симона Мохамсон.

Партията иска в учебната програма да бъде записано, че се прекратява раздаването на персонални компютри.

Либералите също така поемат инициативата да проведат разговори относно кризата с PISA с лидерите на партийните групи в комисията по образование.