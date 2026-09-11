Нови открития за образуването на Луната - учените откриха странно съвпадение с Библията

Нова симулация на сблъсъка на ранната Земя с планетата Тея разкри неочакван сценарий: напълно оформената Луна е можело да се появи в орбита за около пет часа. Това накара изследователите на Библията да подновят интереса си към библейската история за сътворението.

Научната теория за образуването на Луната и нейното съвпадение с Библията

Учени са провели проучване за образуването на Луната, резултатите от което станаха повод за активни дискусии относно предполагаемото научно потвърждение на библейската история за сътворението на света. За това пише изданието „Дейли Мейл“.

Откритието е в съответствие с библейския разказ за сътворението на небесата.

През септември 2026 г. учените обявиха, че са използвали усъвършенствани компютърни симулации, за да пресъздадат сблъсъка между младата Земя и планетата Тея с размерите на Марс, който се е случил преди приблизително 4,5 милиарда години. За разлика от предишните модели, новата симулация взе предвид как вътрешните температури на планетите влияят върху здравината на техните скали и метали. Когато изследователите добавиха тези параметри, цялата Луна се образувала в орбита приблизително пет часа след симулирания удар.

Удивително краткият период от време веднага предизвика сравнения с книгата Битие, която описва как Бог е създал небесата за няколко дни. Много онлайн потребители възприеха това изследване като научно доказателство за думите на Писанието.

Други отбелязват, че петчасовият процес датира от четвъртия ден на сътворението, когато Бог създава „по-малко светило“, което да управлява нощта. Библейският разказ се намира в Битие 1:14–19, където се описва как Бог е поставил две светилища на небето: „по-голямото светило“ традиционно се тълкува като Слънцето, а „по-малкото светило“ като Луната.

За вярващите, решаващият детайл е бил именно скоростта на появата на Луната в симулацията.

Мненията относно резултатите от това изследване са разнопосочни - някои казват, че то не съдържа нищо ново, тъй като Библията вече съдържа всичко. Други твърдят, че Бог би могъл да създаде всичко само за няколко секунди.

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Същевременно целта на самите изследватели не е да проверят достоверността на Библията. Тяхното изследване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, разглежда последствията от сблъсъка на Тея със Земята.

Учените отдавна вярват, че мощен удар е изхвърлил разтопена скала и отломки в космоса, които постепенно са се слели, образувайки Луната. Предишни симулации обаче са третирали Земята и Тея като буквално гигантски капки течност, което предполага, че ударът би разтопил или изпарил напълно значителни части от двете планети.

Новият модел се съобразява със здравината на скалите и металите във вътрешността на планетите, както и тяхната температура: по-горещият материал се оказа по-слаб и по-лесно се деформира от по-студения.

При тези условия някои сценарии все още предвиждат образуването на огромен пръстен от отломки, бавно сливащи се в спътник. Но в друг сценарий напълно оформената Луна се появила в орбита само за пет часа.

„Когато използвахме същите параметри като при оригиналната симулация на удара, чак до същите температурни структури вътре в двете тела, цяла Луна се появи в рамките на около пет часа“, казва водещият изследовател д-р Адин Дентън.

Именно този резултат подхранва сравнението с Библията, защото показва, че едно от най-важните събития в историята на Земята е могло да се случи за броени часове, а не в рамките на дълъг, епохален период.

Библията не посочва точно време за формирането на физическото тяло на Луната, а компютърният модел предлага само един възможен сценарий за древния сблъсък. Въпреки че симулацията не предоставя научно доказателство за създаването на Луната на четвъртия ден, тя е предоставила на вярващите убедителна причина да се върнат към библейския текст.

Припомняме, че археолозите от експедицията „Ветсаида-Юлия“ завършиха десетия си сезон на разкопки в селището Ел-Арадж на брега на Галилейското езеро в Израел. Изследователите смятат, че комбинираните находки все повече сочат към това място като библейския град Витсаида (по-късно Юлия), където според Новия завет Исус е извършвал чудеса и където са живели и апостолите Петър, Андрей и Филип.

Разкопките са открили монети, базалтов хоросан, част от колона, римски стени и прибори за хранене. Особено забележителни са непокътнатите лампи от периода на Ирод, които са били произвеждани изключително в Йерусалим до 70 г. сл. Хр., което показва еврейско присъствие в града през първи век.

Археолозите открили и следи от още по-древно елинистично селище и установили, че по-късно османско имение е построено директно върху римските структури.