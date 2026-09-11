НАСА откри странни дупки на Марс

Марсоходът на НАСА неочаквано откри странни дупки на Червената планета - учените все още не са сигурни какво ги е причинило.

Странните дупки на Марс

Единственият марсоход на НАСА, Curiosity, неуморно изследва Червената планета вече 14 години. През това време роверът вече е открил голяма част от това, което кратерът Гейл може да предложи: невероятни минерали, интересни скални текстури, червени пладнета и сини залези, и дори „затъмнение“, включващо две от луните на Марс, пише Science Alert.

Суровият терен на Марс крие много мистерии, които разказват на учените за геоложката история на Червената планета, но повечето от откритите мистерии на Марс в крайна сметка са неразгадани.

Въпреки това, дори след 14 години, роувърът Curiosity все още е в състояние да открие нещо съвсем ново и неизследвано: този път става въпрос за дупки на Марс, за които няма логично обяснение.

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Мистериозните дупки бяха открити на повърхността на Марс, докато роувърът се изкачваше по Вале Гранде, широка долина, която прорязва богатите на сулфати слоеве на планината Шарп, която се издига в центъра на кратера.

Трябва да се отбележи, че вдлъбнатините по повърхността на Марс не са нищо ново. Всяко място с геоложки характеристики и история на удари от метеорити е неизбежно да има вдлъбнатини. Но тези вдлъбнатини - малки, плитки вдлъбнатини в земята, са различни от всичко, виждано някога на Марс.

Малките вдлъбнатини в скалната основа обикновено са сравнително лесни за обяснение. Камъчетата или минералните конкреции, вградени в по-меката скала, устояват на ерозията по-дълго от околната скална основа, преди евентуално да се изветрят, оставяйки след себе си малки кухини.

Учените открили, че новите дупки имат специални характеристики: те са необичайно широки и плитки, а наблизо няма видими следи от камъчета или конкреции, които да изглеждат сякаш някога са били там. Затова изследователите решили да проучат дупките по-подробно.

Марсоходът Mars Hand Lens Imager (MAHLI) е направил близки снимки на ямите, докато камерите на Mastcam са направили припокриващи се стерео изображения на околния терен. Учените се надяват да комбинират тези данни, за да изградят триизмерни модели на повърхността, което ще им позволи да измерят формата и дълбочината на ямите. Очаква се в бъдеще това да помогне и за разрешаването на мистерията как са се появили тези дупки.

Също така учените отбелязват, че роувърът Curiosity току-що достигна важен етап в своето изкачване - той достигна височина от 1000 метра, което ще бъде отбелязано в края на август 2026 г. Изкачването му има за цел не само да осигури по-добра гледка към околността: върхът на планината Шарп се издига на 5,5 километра над дъното на кратера, а седиментните му слоеве съхраняват записи за различни периоди на натрупване на седименти през цялата геоложка история на Червената планета.