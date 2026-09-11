Румен Радев отговори за политическата намеса в работата на БНТ

Румен Радев коментира промените в програмната схема на Българската национална телевизия (БНТ), за които се говори особено разгорещено, след като дългогодишният водещ Георги Ангелов бе свален от предаването "История.БГ". Припомняме, че на 9 септември Ангелов обяви в своя Facebook профил, че е бил уведомен, че вече няма да води предаването с историческа насоченост, а в публикацията си журналистът и преводач написа "Прогресивно ми е".

Източник: Georges Anguélov/Facebook

От БНТ отвърнаха чрез официална позиция, че не се разделят с никого, а в телевизията текат сериозни промени в програмната схема, след като е направено социологическо проучване за нагласите на зрителите и очакванията им за програмата на Българската национална телевизия. След това обаче стана ясно, че и Диана Любенова слиза от ефира на БНТ, както и Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев.

От "Да, България" излязоха с позиция по случая, в която се казва: "Правителството също дължи отговор за поведението си. Иво Христов все по-убедително влиза в ролята на вицепремиер по пропагандата, който раздава оценки на журналистите и задава тон за публичното им заклеймяване. Когато говориш от върха на изпълнителната власт, размаханият пръст има тежест. Ръководствата го виждат. Редакторите го разбират."

Темата беше разгледана и на вчерашното заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ). Регулаторът реши да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени, включително и за отстраняването от ефир на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията "История.БГ" и "От Европа и напред". Още: СЕМ иска обяснения от Милена Милотинова за Георги Ангелов, готви се протест пред БНТ

Румен Радев за политическите намеси в БНТ

Премиерът заяви пред журналисти: "Не вярвам, няма никаква политическа намеса в работата на Българската национална телевизия, поне от наша страна и като управляващи, и като партия. По думите му, ако някой друг си позволява да се меси в работата на БНТ, това е за негова сметка. Румен Радев посочи, че всяко ново ръководство на БНТ има право да реорганизира програмата на обществената телевизия. "Нима досега не се е правило така?", попита премиерът.