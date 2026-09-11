Учени: Фрагменти от суперконтинента Гондвана са разпръснати по целия свят

Гондвана може би е била истински гигант на древната Земя. Анализът на над 25 000 магмени скали е позволил на учените да открият отдавна изгубени части от суперконтинента.

Нови данни за най-древния континент Гондвана

Учените са реконструирали мащаба на древния континент Гонвана, който е съществувал преди приблизително 550 милиона години. Нови данни показват, че суперконтинентът е бил значително по-голям, отколкото се е смятало досега, и може би е покривал приблизително 80% от тогавашната земна суша. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Гондвана е обхващала териториите, които днес включват Южна Америка, Африка, Арабия, Мадагаскар, Индия, Австралия и Антарктида. Преди това учените са оценявали площта ѝ на приблизително 64% ​​от цялата суша и 19% от общата повърхност на планетата.

Авторите на новото проучване стигнаха до заключението, че предишни изчисления са пренебрегнали някои древни фрагменти от земната кора. Тези фрагменти са били слабо запазени и в момента са скрити в по-млади планински структури, което затруднява идентифицирането им и свързването им с Гондвана.

Какво са открили учените? Екип от специалисти от Китайската академия по геоложки науки, ръководен от Тао Уанг, анализира геохимични данни за 25 346 магмени скали, събрани от изследователи от цял ​​свят.

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В резултат на това учените са открили фрагменти, които някога може да са били част от Гонванда в днешна Югоизточна Азия, Централна Европа и югоизточна Северна Америка.

Като се вземат предвид тези области, делът на Гондвана от земната суша по това време се е увеличил до приблизително 80%. Изследователите смятат тази оценка за консервативна, тъй като някои компоненти все още не са изяснени.

Това има значение за дългогодишния дебат дали Гондвана може да се счита за пълноправен суперконтинент. Общоприетият праг за такъв статус се счита за приблизително 75% от континенталната суша. Според нови оценки Гондвана е надхвърлила този праг.

Континентът Гондвана може да е повлиял на развитието на живота. Размерът на древния масив може също да помогне за обяснението на процесите, протичащи на Земята преди приблизително 550–500 милиона години. Този период бележи камбрийската експлозия – драматично увеличение на разнообразието от сложни форми на живот преди приблизително 541 милиона години.

Учените отбелязват, че циклите на формиране и разпадане на суперконтиненти биха могли да повлияят на морските нива, процесите в земната мантия и състава на атмосферата. Преди се е смятало, че Гондвана е твърде малка, за да е оказала такова мащабно въздействие.

По-рано екип от други учени направи прогнози за бъдещето на Земята. Според прогнозите на учените, до 2100 г. сухите зони ще се разширят и ще покрият над 40% от земната повърхност, обхващайки допълнителна територия с размерите на Алжир.