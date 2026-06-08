Украйна не прощава: Резервоарите, захранващи руския петролен терминал "Шесхарис", пак горят (ВИДЕО)

Резервоарният парк на индустриалния обект "Грушовая" в Новоросийск е бил атакуван и гори. Този парк е част от товарния комплекс "Шесхарис", откъдето минава и се товари на кораби руски суров петрол. Видеокадри от атаката вече обикалят социалните мрежи, най-вече Телеграм, и има геолокализации, които показват поредния пожар. Читатели на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA са преброили над 50 експлозии към тази нощ.

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Кметът на града Андрей Кравченко засега не признава нищо в официалния си канал в Телеграм за удар, същото е положението и в канала в Телеграм на оперативния щаб на Краснодарския край - там е пълно само със съобщения за атаки с дронове и на други места в региона, включително Анапа и Сочи.

Но ASTRA анализира кадри от очевидци и установи, че индустриалният обект "Грушовая" (или "Грушовая Балка") е бил атакуван и гори. Кадрите са заснети от лозята в южния край на залива, на около 11 км от пожара.

Индустриалният обект "Грушовая" е най-големият резервоарен парк на товарния комплекс "Шесхарис" на АД "Черномортранснефт", разположен в участъка "Грушовая Балка" зад Маркотхския хребет, на около 12 км от Новоросийск. Според публично достъпни данни, индустриалният обект обхваща площ от приблизително 212–213 хектара. Обектът съдържа десетки резервоари за съхранение на петрол и петролни продукти с общ капацитет над 1,2 милиона кубически метра. Той е свързан с морския терминал "Шесхарис" чрез система от технологични тръбопроводи и тунели, през които нефтът се транспортира до кейове за товарене на танкери.

"Шесхарис" е крайната точка на основните петролопроводи на ПАО "Транснефт" в Краснодарския край. "Шесхарис" вече беше атакуван в началото на март, началото на април и на 22 май. Петролното депо "Грушовая" също беше атакувано на 22 май.

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И Крим живее само под дронове

Украйна е атакувала с дронове пътническия влак Москва-Симферопол. Помощник-машинистът е убит, а машинистът е ранен, твърди Сергей Аксьонов, назначеният от окупационната руска власт губернатор на Кримския полуостров.

"В резултат на удар с вражески дрон по локомотив на пътнически влак Москва-Симферопол, според предварителните данни, машинистът е ранен, помощник-машинистът е убит, а пътниците са невредими. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и приятелите на починалия", се казва в изявлението.

В окупирания от руснаците през пролетта на 2022 година Мариупол е уцелена поредна ел. подстанция, по предварителни данни - Още: "Панцир" се провали в Санкт Петербург: Защо руското ПВО е сляпо за новия украински дрон FP-1

Същото е положението и в друг окупиран от руснаците украински град - Алчевск: