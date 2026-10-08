Украйна обмисля нов, неизползван досега маршрут за износ на зърно

Украйна смята да използва алтернативни маршрути за износ на селскостопанска продукция, след като руските атаки блокираха основните ѝ морски пристанища. Този път планът е износът да минава през германски пристанища, заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки.

Според оценките на министерството това би могло да осигури допълнителен експортен капацитет от около 1 млн. тона месечно.

Доскоро по-голямата част от украинските товари, включително зърното, се пренасочваха през трите пристанища на страната по река Дунав, след като руските атаки блокираха черноморските пристанища в Одеска област, които по-рано обслужваха 90% от износа.

Пренасочването обаче увеличава логистичните разходи с около 50 долара на тон, което намалява конкурентоспособността на украинското зърно.

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Миналия месец министър Висоцки заяви, че Украйна проучва възможността да изнася зърно и през пристанищата на Балтийско море, пише Ройтерс. По думите му, те биха могли да обслужват износ на до 20 млн. тона зърно на сезон. Но този маршрут също би увеличил разходите за износ с около 100 долара на тон.

Украинските власти казват, че ще се нуждаят от международна помощ в размер до 2 млрд. долара, за да покрият допълнителните разходи.