Украйна пак е ударила Кримския мост, руските окупатори биха тревога и мобилизираха всички служби

Руските окупационни власти в Крим съобщиха на 16 ноември сутринта, че Кримският мост е бил ударен, което е наложило ограничения на движението по него. Това призна самият Сергей Аксьонов, т.нар. "ръководител" на окупирания от руснаците полуостров, който е инсталиран от Кремъл. "Врагът е нанесъл удар по Кримския мост. Поради това движението ще бъде ограничено до около обяд. За справяне с последствията са мобилизирани всички необходими служби, а в Керч е създаден център за реагиране при извънредни ситуации", съобщи той.

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"Информация относно фериботната връзка между Крим и пристанището в Кавказ можете да получите, като се обадите в Министерството на транспорта на Република Крим на номер +7-979-020-35-62. Аз лично следя ситуацията. Моля, разчитайте единствено на официални източници на информация", добавя Аксьонов.

Проукраинският Telegram канал „Кримски вятър“ твърди, че е поразена арка на моста. Каналът се позовава на свои абонати, благодарение на които съобщи, че в 05:38 ч. е бил ударен една от арките на плавателната част на моста. В момента се оценява състоянието на съоръжението, гласи информацията.

Снимка: Getty Images

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По-късно руснаците публикуваха снимка на Кримския (Керченския) мост, за която твърдят, че е направена тази сутрин и че показва как съоръжението е издържало. От такова разстояние, от което е направена, обаче е невъзможно да се види нещо конкретно. Яхтите на преден план са изненадващи, тъй като корабоплаването за яхти и малки плавателни съдове в района на моста и в Керченския пролив е напълно забранено от 2022 г. насам - всички яхти са или в пристанището, или на брега, затова снимката може да е фалшива, посочва "Кримски вятър".

Всъщност се оказва, че това е стара снимка. От страна на Азовско море, успоредно на главния мост, е построен второстепенен технически мост под формата на насип – такава фотография е публикувана още през февруари 2025 г. Тази конструкция не се вижда на предполагаемата актуална снимка. Липсват също така кулите, построени върху моста, на които са монтирани противовъздушните ракетно-артилерийски системи „Панцир“ (втората снимка по-долу), отчита "Кримски вятър".

Прокремълският Telegram канал Mash, чийто създател е под санкции на ЕС за разпространение на руска пропаганда, съобщава, че около 2000 превозни средства заседнали в колони от двете страни на Кримския мост след атака с дронове. Твърди се, че бойна глава на един от дроновете се е приземила върху дясната арка от кримската страна. Ударът е причинил наклон на арката с приблизително 15 градуса, добавя източникът.

По-късно каналът съобщи, че Кримският мост се подготвя за отваряне – "влаковете вече са започнали да се движат, а движението на автомобилите се очаква да бъде възобновено в 12:00 ч. (11 ч. българско време - бел. ред.) Службите за спешна помощ са приключили с почистването и в момента проверяват повърхността", гласи информацията, оповестена малко след 9 ч. българско време.

Министерството на транспорта на Русия съобщи, че движението по Кримския мост е преустановено вследствие на атака от украински дронове. „В резултат на атаката с украински дронове срещу инфраструктурата на Кримския мост движението по пътната част на моста е временно преустановено. В момента се извършват възстановителни работи и се оценява възможността за възобновяване на движението. Железопътният транспорт функционира нормално. Според предварителна информация няма жертви в резултат на атаката“, съобщи ведомството.

Украйна все още не е коментирала нищо за евентуално нападение срещу съоръжението.

Според руското министерство на отбраната през нощта срещу 16 ноември са били свалени 1336 украински дрона над руски региони, включително над анексирания Крим, Азовско море и Черно море.

Двата големи удара по Кримския мост досега

Русия, която през 2014 г. окупира украинския полуостров Крим, впоследствие незаконно построи мост през Керченския пролив. Кримският мост има две пресечки (за автомобили и за влакове), свързващи Крим с континентална Русия.

Украйна многократно е подчертавала незаконния характер на този мост и е заявявала, че той представлява легитимна цел за въоръжените ѝ сили.

Имало е поне две успешни атаки срещу Кримския мост. Първата се състоя сутринта на 8 октомври 2022 г., ден след 70-ия рожден ден на диктатора Владимир Путин. При нея беше използван камион, натоварен с взривни вещества, увити във фолио: Родните служби още търсят българска следа при взрива на Кримския мост.

На следващия ден руският вестник „Медуза“ определи Кримския мост, който беше повреден след експлозията, като едно от най-сигурните места в света – той бил защитен от земята, въздуха, морето, под вода и дори от Космоса.

Вторият удар по моста беше нанесен от Украйна в нощта на 16 срещу 17 юли 2023 г. с помощта на морски надводни дронове в рамките на операция, наречена Sea Baby – по името на дроновете.

По-късно стана известно, че руснаците са разположили баржи южно от Кримския мост, които са били предназначени да служат като „барикади“, прикриващи моста срещу украинските морски дронове.

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