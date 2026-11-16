Войната в Украйна:

Известен украински военен експерт заклейми Радев и Йотова: България падна, Украйна губи съюзници в Европа

16 ноември 2026, 9:02 часа 890 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Известен украински военен експерт заклейми Радев и Йотова: България падна, Украйна губи съюзници в Европа

"И така, България отказва нова финансова и военна помощ за Украйна, както заяви премиерът Румен Радев. Какво е толкова изненадващо в това? Румен Радев винаги е заемал проруска позиция, но не това е въпросът. Новият президент на България Илияна Йотова е известна не само с откритата си подкрепа за Русия, но и защитава наркодилъри, с което си изкарва прехраната". Това е само началото на коментар на известния украински военен анализатор Олександър Коваленко в личния му канал в Телеграм. Той визира отказа на Радев да предоставя повече военна помощ - заявката за момента е само за хуманитарна помощ - ОЩЕ: 

Коваленко специално обръща внимание на скандала с Петричкия Ескобар и с Динко Лудия. "Трудно е да си представим какво очаква България с такъв президент. Но е не по-малко трудно да си представим как европейските партньори на България ще общуват с такъв президент", добавя той.

И предупреждава: "Примерът с България е пореден знак, че дори в Европа не можем да имаме надеждни партньори, а оптималният прозорец за подготовка на Украйна за бъдещи предизвикателства е две, две години и половина. Вече виждаме как България е паднала, напълно и окончателно. Следващата година това може да е Франция. Ситуацията в Германия е несигурна за все още адекватното мнозинство. Какво следва? Загубата на Италия? Уви, това е изключително сигурно - великолепната Джорджия Мелони също губи позиции. Във Великобритания Найджъл Фараж, същият, който подтикна Brexit, печели позиции!

Времето за Украйна изтича. Партньорите ще стават все по-малко и по-малко, а отбранителните способности и самодостатъчността не трябва да бъдат основата за самодостатъчността и финансовия капацитет на хора, които са корумпирани и откровени мародери".

Коваленко специално иска по-добро планиране за заплахите за Украйна, "особено сега, когато нашите съюзници стават и ще продължат да стават все по-малко".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: Олександър Коваленко

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Румен Радев съюзници война Украйна русский мир Олександър Коваленко
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес