Известен украински военен експерт заклейми Радев и Йотова: България падна, Украйна губи съюзници в Европа

"И така, България отказва нова финансова и военна помощ за Украйна, както заяви премиерът Румен Радев. Какво е толкова изненадващо в това? Румен Радев винаги е заемал проруска позиция, но не това е въпросът. Новият президент на България Илияна Йотова е известна не само с откритата си подкрепа за Русия, но и защитава наркодилъри, с което си изкарва прехраната". Това е само началото на коментар на известния украински военен анализатор Олександър Коваленко в личния му канал в Телеграм. Той визира отказа на Радев да предоставя повече военна помощ - заявката за момента е само за хуманитарна помощ - ОЩЕ:

Коваленко специално обръща внимание на скандала с Петричкия Ескобар и с Динко Лудия. "Трудно е да си представим какво очаква България с такъв президент. Но е не по-малко трудно да си представим как европейските партньори на България ще общуват с такъв президент", добавя той.

И предупреждава: "Примерът с България е пореден знак, че дори в Европа не можем да имаме надеждни партньори, а оптималният прозорец за подготовка на Украйна за бъдещи предизвикателства е две, две години и половина. Вече виждаме как България е паднала, напълно и окончателно. Следващата година това може да е Франция. Ситуацията в Германия е несигурна за все още адекватното мнозинство. Какво следва? Загубата на Италия? Уви, това е изключително сигурно - великолепната Джорджия Мелони също губи позиции. Във Великобритания Найджъл Фараж, същият, който подтикна Brexit, печели позиции!

Времето за Украйна изтича. Партньорите ще стават все по-малко и по-малко, а отбранителните способности и самодостатъчността не трябва да бъдат основата за самодостатъчността и финансовия капацитет на хора, които са корумпирани и откровени мародери".

Коваленко специално иска по-добро планиране за заплахите за Украйна, "особено сега, когато нашите съюзници стават и ще продължат да стават все по-малко".

Източник: Олександър Коваленко