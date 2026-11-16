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Слагаме край с оправданието с наследството на предишните

16 ноември 2026, 8:21 часа 874 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Слагаме край с оправданието с наследството на предишните

Думите от заглавието са на президента Румен Радев и те се отнасят за Бюджет 2027. Днес, 16 ноември, правителството се събра на извънредно заседание още в 8:00 сутринта, за да приеме бюджета - всъщност става въпрос за "големия" бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на НЗОК - НАУЧЕТЕ ОЩЕВ 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

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цитати Румен Радев бюджет 2027
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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