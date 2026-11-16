Войната в Иран:

ВМРО - 133 години непокорство на македонските българи

16 ноември 2026, 9:04 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВМРО - 133 години непокорство на македонските българи

Първо

Преди 133 години група мъже, образовани за времето си македонски българи, във вечната борба за свобода и лично, и национално непокорство, сформират Вътрешната македоно-одринска революционна организация, известна като ВМОРО, за да бъде по-късно преименувана, до трагичния си край през 1934 г., на ВМРО - Вътрешна македонска революционна организация. Длъжни сме да споменем (и винаги споменаваме) имената на нейните основатели: д-р Христо Татарчев от Ресен, Дамян Груев от с. Смилево, Битоля, Иван Хаджиниколов от Кукуш, Петър Попарсов от с. Богомила, Велес, Христо Батанджиев от Гуменджа и Антон Димитров от с. Айватово. Тези петима мъже, увлечени от духа на свободата и възхода на македонското/българското общество в географска Македония, вдъхновени от героичната борба на българския народ и формирането на българската държава, поучени от книгата на Захари Стоянов “Записки за българските въстания“, отпечатват своя национален и свободолюбив печат върху цялата борба на македонския народ, за извоюване на собствена свобода, признание и човешки права. Съвременните фалшификатори на македонската история не могат нито да омаловажат епохалния им принос за свободата на целия македонски народ и жителите на Македония, нито пък приноса на героизма на македонските българи в тази борба.

Второ

Още: Пребит, защото е българин: Защо македонският съд първо осъди, а сега оправда нападателите на Християн Пендиков

Идеята за свобода и непримиримост с робското положение на българите в Османска Турция, води до революционна идея за борба, води до бунтове, въстания и обща народна солидарност в защита на “святото дело“ - автономията на Македония в рамките на Османската империя, като първа стъпка към окончателното присъединяване към единната българска държава. До началото на двадесетте години на миналия век тя е водеща идея на македонските революционери, но по-късно, под влияние на загубените войни на България, е преформулирана като идея за свободна и независима държава на Балканите. Апогеят на тази мисъл и нейната конкретизация е най-добре представен в произведението на последния лидер на организацията Иван Михайлов “Македония - Швейцария на Балканите“. По-късно, през годините на комунистическата епоха, антибългарските власти в Народна република Македония/Сърбия трансформират тази идея в идея за свобода за всички народи в Македония, докато на българския етнос - носителя на идеята за свобода - е отредена позицията на враг на държавата и народа. Поне така гласят заглавията на многобройните присъди на етнически българи и членове на ВМРО, произнесени след 1945 г. Режимът на Колишевски след 1945 г., авторитарен и шовинистичен, подкрепян от тиранина Йосип Броз, открива процеса на безнаказано преследване и убийство на всички македонски патриоти с българско национално самосъзнание. Това преследване продължава и до днес, преследване, в което умира същността и изчезва цветът на македонската интелигенция.

Трето

Още: "Няма условия за конституционни промени": Муцунски обвини България и се оплака, че няма интерес от сближаване

Днес, 36 години след падането на тоталитарния югославски/македонски режим и пътя ни към “ново плуралистично, многопартийно и свободно“ общество, македонските българи все още настояват за своите права. Съвременната македонска държава почита името на ВМРО и нейните създатели, но игнорира етническата им принадлежност, прикривайки ги под името “македонци“, като същевременно яростно преследва македонските българи, истинските наследници на славното дело на ВМРО. В същото време политическата партия, носеща името ВМРО, тласка страната в обятията на сръбската велика сила и сръбската националистическа и шовинистична идея за „сръбския свят“, въображаема фикция за приемствеността на сръбската велика сила в просторите на бивша Югославия от 1918 г. нататък. Това е политическо богохулство с едно славно и трагично име на македонския народ, на македонските българи и на съвременната история!

Четвърто

Още: Три години след побоя над Пендиков: Съдът в Охрид оневини нападателите

Пътят на ВМОРО/ВМРО е труден, трагичен и кървав, подобен на историческия път на всички революционни организации. От петимата основатели на Организацията само д-р Христо Татарчев доживява да види трагичния резултат от повече от половинвековната борба на Организацията. В родния си Ресен, в старата семейна къща, той вижда новите “освободители“, македонските партизани, и по дискретно искане на всемогъщата ОДБ напуска комунистическата македонска територия и отива в изгнание, в Торино, Италия, където умира и е погребан. Другите се справят много по-зле. Иван Хаджиниколов, неспособен да се справи със съвестта си поради неуспешното въстание и поражението на България в Балканската и Първата световна война, се самоубива. Христо Батанджиев е арестуван от гръцките войници след трагичната Втора балканска война през 1913 г. и по пътя за изгнание на остров Трикери е хвърлен в морето... останките му никога не са открити, морето е неговият гроб. В относително зряла възраст Антон Димитров и Петър Попарсов умират от естествена смърт. И двамата са погребани в Софийските гробища. Само Дамян Груев, който загина в битка с османците, е погребан в планината край село Русиново. Освен него, никой друг от първите герои, носители на идеята и революцията, не е погребан на македонска земя.

Пето

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Какво иска да ни каже Мицкоски, знае ли някой?!

Днес македонските българи са изправени пред арогантността и насилието на режим, който присвоява историческите им заслуги, като същевременно ги елиминира от социалната среда. Маргинализацията, стигматизацията, речта на омразата и физическото насилие срещу македонските българи са реалността на момента и периода, в който живеем, всичко това след 133 години героична борба и саможертва на нашите предци.

Някои от по-младите си тръгват, за да не се върнат никога... и ще бъдат погребани в чужда земя.

Това ли е проклятието на праведните?!

Още: Бивш македонски премиер: Голяма част от македонските войводи са били българи, родени в България

Автор Владимир Перев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВМРО македонски българи Република Северна Македония Даме Груев
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес