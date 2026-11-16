Концертът на The Neighbourhood на 23 юни 2027 г. в Sofia Live Park напълно разпродаден

Първото издание на Release Sofia Festival започва с впечатляващ успех! Концертът на The Neighbourhood на 23 юни 2027 г. в Sofia Live Park е напълно разпродаден, след като всички билети в категория Arena бяха изчерпани само за няколко дни. Интересът към първото гостуване на американската група в България беше огромен още от самото начало. В рамките на едва 24 часа по време на ексклузивната предварителна продажба през официалните канали на The Neighbourhood бяха продадени 90% от всички билети.

Останалите количества, запазени за общата продажба, бяха изчерпани непосредствено след нейния старт, с което местата в категория Arena бяха напълно разпродадени.

Ограничен брой VIP билети все още са налични. Феновете, които не са успели да си осигурят билет в категория Arena, могат да се включат в официалния списък на чакащите, чрез този формуляр, за да получат известие, ако вследствие на анулиране бъдат освободени билети.

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"Да започнем историята на Release Sofia Festival с напълно разпродадено шоу е изключително вълнуващо за целия ни екип. Още по-впечатляващо е, че 90% от билетите бяха продадени само за 24 часа по време на предварителната продажба. Благодарим на всички фенове за огромния интерес, доверието и подкрепата още с първото ни обявено събитие. Това е страхотно начало за фестивала и силна заявка за всичко, което предстои. Нямаме търпение да се срещнем с публиката на 23 юни и заедно да поставим началото на една нова музикална традиция в София", споделя Джон Мирабитас, изпълнителен директор на Release Athens Festival.

Първото разпродадено шоу е само началото на историята на Release Sofia Festival – нов музикален фестивал, който ще дебютира в българската столица през 2027 г. Проектът стъпва върху опита и концепцията на Release Athens, един от най-големите и утвърдени музикални фестивали в Гърция, основан през 2016 г. и посрещнал над един милион посетители. С разширяването си в София фестивалът създава нова музикална връзка между България и Гърция, с амбицията да среща публиката от целия регион с водещи международни и български артисти.

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Програмата на Release Sofia Festival 2027 вече се оформя с още няколко големи имена. Рок легендата Били Айдъл ще излезе на сцената на Sofia Live Park на 4 юли, а Dubioza Kolektiv и Beirut ще споделят сцената на 26 юни. Билетите и за двете фестивални дати вече са в продажба, като предстои да бъдат обявени още артисти.

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