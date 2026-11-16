"Частният интерес ще е друга бира": Опозицията предлага листване на енергетиката на борсата

Булгаргаз е практически фалирал, коментира Владислав Панев от "Демократична България", който изнесе данни за нови 28 млн. евро загуба за първото тримесечие и "вече дупка от 1.1 млрд евро, ако броим несъбираемост дълг на Топлофикация".

"Защо се стигна дотук обаче и какво да се прави сега е по-важния въпрос. Първо, Булгаргаз е 100% държавно дружество. В България (а и не само) такива компании се източват брутално и мениджмънта нехае за резултати. Представете си, че беше не 100, а 80% държавно, а останалите 20% се търгуваха на фондовата борса. Частните акционери щяха ли да оставят директорите да трупат загуби? Не, щяха да ги побъркат от съдебни дела за действия в техен ущърб. Така става, когато някой има "skin in the game". Щяха ли да оставят Топлофикация да задлъжнява до степен, в която дългът е тотално несъбираем? Не, щяха да изискват реорганизация на Топлофикация още в зародиша на проблема и той да бъде изчистен", заяви той.

Той се обоснова защо твърди такова нещо. "Защото виждам примера на Румъния. Цялата им държавна енергетика е на борсата. И няма едно губещо дружество, всички плащат огромни дивиденти. Защо? Защото са корпорации, а не мухлясали ведомства", добави Панев.

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Поради тази причина той и колегите му предлагат листване на енергетиката на борсата.

"Че ще се вземат пари е едно на ръка (от Булгаргаз няма какво да се вземе). По-важното е смяната на чипа. Фундаменталната промяна на манталитета на мениджърите. Да бъдат натискани от акционерите да вземат правилните решения за компанията. А не да публикуват отчети с месеци закъснение и да замитат проблемите под килима", добави той.

"Булгаргаз е вече неспасяем и трябва да бъде поставен на интубация. Обаче печалбата на АЕЦ Козлодуй спада двойно тази година. Новите мощности ако се оставят изцяло на държавно финансиране какво си мислите, че ще стане с тях? Ами ще се краде като за световно и работещи реактори няма да има. Ако се включи и частен интерес ще е друга бира. Ама има ли воля за това? Защото това е истинска реформа, не да вземеш от майки на деца с увреждания", написа още Панев.

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