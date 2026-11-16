Войната в Украйна:

Бюджет 2027 да не влиза в НС: Божанов обвини властта, че се опитва да си купи местните избори

16 ноември 2026, 7:59 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бюджет 2027 да не влиза в НС: Божанов обвини властта, че се опитва да си купи местните избори

Бюджет 2027 не трябва да бъде внасян в Народното събрание, защото такъв голям дефицит не може да бъде поправен. Редица законодателни промени могат да променят дефицита в положителна посока. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Божидар Божанов пред bTV. Още: Плевнелиев: Искам оставката на правителството, вкарва ни в кошарата на Русия и Турция

Кой какво се опитва да си купи?

Още: "Шофьор в камиона има и той завива": Константин Проданов обяви ще бъде ли изтеглен Бюджет 2027

По думите му реформата в ТЕЛК-овете трябва да бъде преосмислена. Трябва да има реформа в ТЕЛК и в личните асистенти, но това не трябва да бъде за сметка на хората с уврежданията и за хората, които имат нужда от средствата, добави Божанов. 

Според него изпълнителната власт се опитва да си купи местните избори чрез обещаните средства в бюджета за общините. 

Божидар Божанов заяви още, че управляващите няма да направят реформи, въпреки обещанията, които дадоха на избирателите си, след като спечелиха предсрочните парламентарни избори. 

Още: В 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Радев Демократична България Божидар Божанов Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес