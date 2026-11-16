Бюджет 2027 да не влиза в НС: Божанов обвини властта, че се опитва да си купи местните избори

Бюджет 2027 не трябва да бъде внасян в Народното събрание, защото такъв голям дефицит не може да бъде поправен. Редица законодателни промени могат да променят дефицита в положителна посока. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Божидар Божанов пред bTV. Още: Плевнелиев: Искам оставката на правителството, вкарва ни в кошарата на Русия и Турция

Кой какво се опитва да си купи?

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По думите му реформата в ТЕЛК-овете трябва да бъде преосмислена. Трябва да има реформа в ТЕЛК и в личните асистенти, но това не трябва да бъде за сметка на хората с уврежданията и за хората, които имат нужда от средствата, добави Божанов.

Според него изпълнителната власт се опитва да си купи местните избори чрез обещаните средства в бюджета за общините.

Божидар Божанов заяви още, че управляващите няма да направят реформи, въпреки обещанията, които дадоха на избирателите си, след като спечелиха предсрочните парламентарни избори.

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