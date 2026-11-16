Италия глоби Meta с 805 млн. евро заради Facebook

Италианските регулаторни органи глобиха гиганта в социалните медии Meta с 805 милиона евро заради нерегламентиран достъп до снимки на потребители на Android без тяхното изрично съгласие.

Италианският орган за защита на данните заяви, че Meta не е информирала правилно около 20 милиона потребители на смартфони, че има достъп до техните снимки и видеоклипове чрез функция на приложението на Facebook.

Компанията даде на Meta, която управлява и WhatsApp и Instagram, 60 дни, за да деактивира функцията по подразбиране и да поиска съгласието на потребителите отделно.

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Глобата е сред най-големите, налагани някога от италиански власти на технологична компания.

Говорител на Meta заяви пред BBC, че компанията планира да обжалва.

Глобата е свързана с функция, която предлага снимки и видеоклипове от галерията на телефона на потребителя като идеи за публикации.

Facebook иска достъп до фотогалериите на потребителите чрез единно разрешение за цялото приложение. Според италианския регулатор в предходно известие не е било ясно, че това ще позволи на Facebook да генерира предложения въз основа на снимки в галерията.

Източник: Getty Images

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Регулаторът заяви, че е взел предвид „големия брой засегнати хора“ и факта, че функцията „все още работи за тези, които не са актуализирали приложението, и за тези, които вече са дали съгласието си за системата“.

В решението се посочва и „липса на съдействие от страна на Meta“.

„Категорично не сме съгласни с оценката на фактите от регулатора, прилагането на закона и непропорционалния размер на глобата“, обявиха от Meta.

„Това е лесна за употреба функция, която помага на хората да публикуват снимки и видеоклипове във Facebook. Хората трябва да дадат разрешение на устройството си, преди то да може да работи, и могат да променят това разрешение по всяко време чрез настройките си“, уточниха от компания.

Миналия месец Meta беше ударена с най-голямата глоба досега за своите бизнес практики. Съдия в американския щат Ню Мексико нареди на компанията да плати 25 милиарда долара, след като установи, че е компанията лъгала обществеността с години за начина, по който е обработвала потребителските данни на Facebook.