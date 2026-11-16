В 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

"Слагаме край с оправданието с наследството на предишните" - това се закани премиерът Румен Радев на старта на днешното извънредно заседание на Министерския съвет, на което се приема Бюджет 2027 година. Той трябва да мине през парламента, за да стане факт - Още: "Шофьор в камиона има и той завива": Константин Проданов обяви ще бъде ли изтеглен Бюджет 2027

Според Радев, така изготвеният бюджет е "израз на нашите усилия да постигнем труден баланс между противостоящи цели". той призова: "Да спасим публичните финанси от разгулното наследство – но това не трябва да става на всяка цена". Какво значи това - че няма да бъдат "ударени" най-уязвимите, по думите на министър-председател. Той посочи като приоритети увеличението на средства за ученици и пенсионери - не трябвало, според казаното, да се отстъпва от тези приоритети - ОЩЕ: Фискалният съвет към Гълъб Донев: Бюджетът няма гаранции, че ще овладеем дефицита

"Искам да се извиня на майките на децата с увреждания – независимо от дефицита, намаление на средства за тях няма да има. И промяна на условията за тях няма да има", подчерта Радев, който припомни, че при Бюджет 2026 година заявил, че нямало да се допусне да има "с нито цент" намаление на доходите на българските граждани. "Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре", каза още премиерът, който похвали проектобюджета за 2027 година като "най-социалният бюджет от години". Но се закани да се полагат всички възможни усилия да се ограничават злоупотребите с ТЕЛК.

Път към просперитет

"Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо, да изнасяме повече. Затова и най-силната част в Бюджет'27 са мерките за подкрепа и за повишаване на икономическия ръст", заяви Румен Радев. И очерта подкрепа за родното производство, инвестиции в "икономика на знанието", в индустриални паркове, привличане на преки чуждестранни инвестиции. "Предстои ни истински пробив – предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита", обеща премиерът. Той не уточни за какво точно говори, но вероятно има предвид проект в Доброславци, като каза, че "трябва да работим много, много по-интензивно" и впоследствие заяви, че България има 100% увеличение на преките чуждестранни инвестиции от началото на тази година досега спрямо същия период на 2025 година - ПРИПОМНЕТЕ СИ:

Специално внимание премиерът обърна на оценката на Standard & Poor's от 14 ноември за българската икономика, като поясни, че това не е намаление на кредитиния рейтинг на България, няма прогноза за рецесия. "Не е отхвърлена перспективата за подобрение (на кредитния рейтинг)", настоя Румен Радев - ОЩЕ: По-лоша кредитна перспектива за България от S&P и пак оценка, че Радев има всичко необходимо за големи реформи

Същевременно Радев призова своите министри и депутати да не обръщат излишно внимание на опозицията и да не ѝ отделят много време. Но и каза, че управляващите ще се вслушват във всяко конструктивно предложение на опозицията, защото България има силна нужда от опозицията като коректив: "За разлика от тях, нас ни чака много работа и отговорност - но не към тях, а към българските граждани". "Не оправдания, а работа", заяви премиерът - Още: В камиона няма шофьор. Пред него са изправени гражданите и бизнесът и ако не бъде спрян, ще падне в пропастта