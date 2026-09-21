"12 часа във въздуха": В Босна и Херцеговина разработиха нов дрон (ВИДЕО)

Босненската медийна платформа Klix.ba публикува видео от полета на първия дрон CNT-17FW01, разработен от публичната институция „Център за напреднали технологии“ от Сараево. Безпилотният летателен апарат има размах на крилете от 5,4 метра и двигател с мощност 16 kW, което му осигурява експериментален полезен товар от 30 килограма. Идеята, програмата и разработката на този безпилотен летателен апарат са изцяло резултат от работата на публичната институция „Център за напреднали технологии“, която го представи на първия босненски панаир на оръжия и военна техника „Първият балкански щит 2026“.

12 часа във въздуха

Безпилотният летателен апарат може да издържи във въздуха до 12 часа, въпреки че се работи по разработването на алтернативни варианти за задвижване, които биха подобрили значително обхвата и автономността на полета. ОЩЕ: Литва започва производство на дронове, които ще предава на Украйна

Интересът към дрона

Особено окуражаващо е, когато става въпрос за този проект, интересът на международните партньори към тази платформа, която има предимно мирновременна цел. Една от водещите турски компании от областта на военната индустрия, Havelsan, е на прага на стартиране на съвместно производство на дронове с Центъра за съвременни технологии в Сараево, пише още Klix.ba. ОЩЕ: Вучич се похвали с фабрика за сглобяване на дронове (ВИДЕО)