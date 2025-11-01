Война като видеоигра: AI навлиза все повече в украинските дронове, но носи и опасности

Войната на бойното поле в Украйна се води с все по-голяма скорост, като се използват дронове, задвижвани от изкуствен интелект. Въпреки това масовото използване на безпилотни апарати с AI носи и значителни рискове, пише The Washington Times. "Изкуственият интелект вече е тук, защото бойното поле го изисква", казва Ярослав Гончар, съосновател на неправителствената организация Aerozvidka. "Понякога имаме повече дронове, отколкото оператори, така че трябваше да намерим начини да компенсираме това". Той отбелязва, че „мисия, която преди отнемаше 40 часа анализ, сега се изпълнява за секунди с помощта на изкуствен интелект".

В същото време той предупреждава за обратната страна на нещата - колкото повече операторите се доверяват на машината, толкова повече собствените им умения атрофират.

От пилоти до процесори

Украинските специалисти са прехвърлили моделите за компютърно зрение от отдалечени сървъри към самите дронове, което им позволява да идентифицират военно оборудване или окопи дори при наличие на комуникационни смущения.

"Обучаваме нашите модели да разпознават конкретни видове обекти – танкове, окопи, пътища, брегове на реки – с надеждност от 80 до 100% в зависимост от условията", казва Гончар.

Благодарение на внедряването на изкуствен интелект, дроновете могат да обработват изображения, да разпознават превозни средства или окопи и да предават координати почти мигновено, без да разчитат на уязвими комуникационни връзки с командните пунктове. За секунди целите се маркират автоматично, поставят се в опашка за проверка и координатите им се предават на артилерията.

Украйна унищожава бюрокрацията

Една от най-смелите иновации на Украйна не е технологична, а бюрократична – и нейната концепция напомня поразително на видеоигра, пише изданието. Например Украйна предлага бонуси на екипажите на безпилотни машини като част от програмата "Армия с дронове". Потвърдените победи и унищоженото оборудване носят точки, които украинските части могат да разменят за дронове, наземни роботи или системи за електронна война, заобикаляйки бюрокрацията.

"Преди сключването на договори отнемаше месеци. Сега отнема около две седмици. Това е революционно дори по стандартите на НАТО", казва Андрий Гриценюк, ръководител на платформата за високотехнологична отбрана Brave1.

"Искаме машините, а не хората, да поемат рисковете", подчертава Гриценюк. "За войниците стимулът е очевиден: по-високата производителност се възнаграждава с достъп до по-добро, по-модерно оборудване. За външен наблюдател обаче това може да бъде тревожно, тъй като процесът на убиване и унищожаване все повече прилича на видеоигра“, отбелязва The Washington Times.

Правила на играта

Чад Бърд и Мишел Лукомски, адвокати в институт за право и военни въпроси в щата Ню Йорк, виждат както обещания, така и опасности в украинския експеримент. Те твърдят, че макар такива системи за възнаграждение да могат да засилят дисциплината, тъй като всеки удар трябва да бъде документиран и проверен, те също така рискуват да изкривят приоритетите, ако точките надделеят над сдържаността. "Тази система трябва да допълва, а не да замества командния надзор и правната експертиза", пишат те.

Украински войник споделя подобни опасения пред изданието: "Чувал съм, че точковата система, поради акцента си върху повреждането на превозни средства и по-малката стойност на пехотата, влияе на тактиката, която използваме при нашите дронове".

Въпреки това той отбелязва, че превъзходството на руснаците по брой на войниците като цяло подкопава тези опасения: "Удряме всичко, което можем, и няма толкова много цели, че нашите екипажи да трябва да избират между превозни средства и пехота по време на полет".

