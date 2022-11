Украйна пусна в движение влак от Киев до Херсон (ВИДЕО)

Припомняме, че украинските железници пуснаха в продажба и символични билети до все още окупирани от руснаците градове, включително Мариупол.

Събитието беше предшествано от грандиозен концерт в самия Херсон, който беше по повод освобождението на града от руска окупация.

ОЩЕ: Руснаците не помръдват към Бахмут, очевидно се страхуват от украинска атака към Крим

🇺🇦 Ukrainian defenders and musicians from the "cultural forces" sang the anthem of #Ukraine together with the residents of the liberated #Kherson. pic.twitter.com/XrEhCWvH1T