Украйна разкри как се преговаря с руснаци: Дебнат се, докладват на Путин и заблуждават САЩ

Руските преговарящи в Истанбул са игнорирали опитите да се обсъдят конкретни стъпки към мир, отрекли съществуването на отделна украинска идентичност и предложили да се направят WhatsApp групи, за да се създаде илюзия за напредък в мирния процес. Това заяви украинският заместник-министър на външните работи Серхий Кислица, на когото президентът Володимир Зеленски е възложил да наблюдава процеса с участници Русия, Украйна, САЩ и съюзниците от НАТО, съобщава The Times.

Руснаците носели досиета за всеки член на украинската делегация

По думи на дипломата - по време на преговорите в Истанбул на 16 май, 2 юни и 23 юли тази година руснаците донесли досиета за всеки член на украинската делегация. "Те познават много добре миналото на всеки от нас и понякога умишлено казват провокативни и доста неприятни неща", отбеляза Кислиця. Той твърди, че този подход е имал за цел да раздразни украинската делегация и да я обвини за провала на преговорите.

Зам.-министърът добави също, че бивши украински министри на отбраната, генерали и дипломати са седели пред украинската делегация по време на преговорите, но „въпреки това те отричаха нашата идентичност, нашата националност“. Затова членовете на украинската делегация са се споразумели предварително, че няма да спорят за историята и веднага ще преминат към дневния ред.

Руските представители избягвали същността на мирните преговори и искали да се измъкнат

Снимка: Getty Images/Guliver

Според Кислица обаче руснаците постоянно избягвали да обсъждат същността на въпроса. Вместо това предложили да се създадат работни групи и чатове в WhatsApp, за да заблудят американската администрация, като създадат илюзия за напредък и избегнат нови санкции.

"При нормални преговори двете страни излагат аргументите си, търсят обща позиция и определят къде се намира "сивата зона" и къде позициите са напълно неприемливи. Все още не сме стигнали до този етап", каза той пред The Times.

Според дипломата руската страна е отказала да обсъжда дори временно примирие. Единственото примирие, с което са се съгласили, е било двучасово прекратяване на огъня, за да се съберат телата на загиналите - нещо, което Москва обяви и публично.

Кислица не е изненадан, че срещите с руската делегация са били безрезултатни. "Важно е да се разбере - в диктатурата е невъзможно да се водят творчески дискусии с преговарящи, които представляват диктатора. Те идват със строг мандат и трябва да защитават само неговата позиция. Освен това те се наблюдават един друг и докладват кой "твърдо" е спазил линията", сподели украинският дипломат.

