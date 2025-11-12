Любопитно:

Тръмп иска да реши проблем, Путин се прави на Петър I и Екатерина Велика едновременно

"Тръмп се опитва да реши проблем, а Путин, както разбираме, се ориентира във вижданията си към Петър Велики, Иван Грозни и Екатерина Велика. Той мисли имперски." Думите са на Уилям Кортни, учен и бивш американски посланик, пред вестник "Уолстрийт джърнъл". В преговорите досега Тръмп се фокусираше върху Донбас, като смяташе, че Путин ще се съгласи на спиране на кръвопролитието, ако Киев му отстъпи територии в Източна Украйна. Това се оказа късогледо схващане, тъй като се подценява колко е важна за Путин доминацията над Украйна, не просто завладяване на територии. Месеци преди нахлуването на руските сили Путин написа дълго есе, в което заяви, че руснаците и украинците са "един народ". Фактически той постави под въпрос самата украинска държавност. 

"Украйна не е просто наша съседна страна, тя е неделима част от нашата собствена история", каза той в телевизионно обръщение, направено дни преди нахлуването.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна също предупреди Тръмп, че амбициите на Путин далеч не се ограничават с придобиването на територии.

За Путин, който е кадър на КГБ, рухването на СССР е "най-голямата геополитическа катастрофа на XX век", отбелязва "Уолстрийт джърнъл". 

"Путин води тази война по принципни съображения, за да отмени последиците от Студената война и за да върне на Русия позицията ѝ на велика сила", казва Руслан Пухов, основател на базирания в Москва мозъчен тръст по въпросите на отбраната и оръжейната индустрия Център за анализ на стратегиите и технологиите.

Според политическия анализатор и експерт по Русия Самюъл Чарап всеки сериозен дипломатически ход следва да се фокусира върху някои от опасенията на Кремъл по отношение на границата с НАТО.

"Същината на въпроса не е в превземането на територии. Необходимо е някакво принципно споразумение по големите въпроси", смята той.

През последните седмици обаче темпото на мирните преговори съвсем не е задоволително и все повече засилва недоволството на Тръмп, отбелязва "Уолстрийт джърнъл", пише БТА.

Елена Страхилова
