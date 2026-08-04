Има ли право Италия да критикува Испания за кризата в Сеута?

В разгара на миграционната криза в Сеута една от основните критики, които редица италиански десни лидери отправиха към испанския премиер Педро Санчес, беше, че той е легализирал пребиваването на 500 000 незаконни мигранти в Испания и така е насърчил незаконния миграционен трафик не само към тази страна, но и към Европа. Но всъщност критиките от страна на десницата в Италия по адрес на социалистическото правителство на Испания касаят метод, който и Рим прилага, за да си подсигури работна ръка в отрасли на икономиката, в които има недостиг на работници, отбелязва изданието „Фанпейдж“.

Критиките на италианските десни политици се отнасят за реформа на правителството на Санчес, приета с указ на 14 април 2026 г. В него се дефинираха условията, при които мигранти, пребивавали досега незаконно в Испания, могат да узаконят статута си. Тези мигранти трябва да са пребивавали най-малко пет месеца непрекъснато в Испания преди 1 януари 2026 г., да не са осъждани, като това трябва да бъде удостоверено с документ, издаден от компетентните органи на държавата на произход и да имат връзка с Испания, било то семейна, трудова или чрез социална интеграция.

Кандидатите могат да подадат заявление. Ако то бъде одобрено, те не получават испанско гражданство, както твърдеше външният министър на Италия Антонио Таяни, а едногодишно разрешение за пребиваване и за работа, както и социалноосигурителен номер и здравноосигурителна карта, валидна в автономната испанска област, в която пребивават. Това позволява на хората да работят законно, да плащат данъци и да ползват основните социални услуги в Испания.

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След изтичането на тази едногодишна „изпитателна“ фаза, ако не бъдат установени нарушения или други проблеми, чужденците могат да продължат процедурите, предвидени в испанското имиграционно законодателство за легализиране на пребиваването си. След тази първа година освен това чужденците не получават автоматично гражданство или право на глас, а продължават да напредват по пътя към получаване на постоянно разрешение за пребиваване в Испания. В тази страна повечето чуждестранни граждани могат да кандидатстват за гражданство едва след най-малко десет години законно пребиваване там.

Реформата от април беше подкрепена и от работодателските организации, тъй като тя им позволява да наемат работници законно и да избегнат санкции, припомня „Фанпейдж“.

По данни на испанското Министерство на миграцията са постъпили 1 174 978 заявления като около 610 000 от тях са допуснати до по-нататъшно разглеждане. 67% от заявленията са подадени от граждани на държави от Централна и Южна Америка. Най-голям дял имат гражданите на Колумбия (27%), следвани от мароканците (13,4%), венецуелците (11,7%) и перуанците (8,8%).

В Италия също се прилагат мерки за увеличаване на броя на законно работещите чужденци чрез така наречените постановления „Потоци“. Това са правителствени актове, с които периодично се определя колко граждани на държави извън ЕС могат да влязат в Италия с цел работа.

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В края на 2023 г. правителството на Джорджа Мелони прие първия такъв указ, който предвиждаше издаването на 136 000 разрешения за 2023 г., 151 000 за 2024 г. и 165 000 за 2025 г., което общо означаваше издаване на 452 000 разрешения на мигранти от страни извън ЕС да дойдат и да работят легално в Италия. През миналата година беше приет втори указ, който увеличи квотата до 497 500 души за периода 2026–2028 г. – 165 000 през 2026 г., 166 000 през 2027 г. и 167 000 през 2028 г.

Иначе Рим затегна правилата за получаване на автоматично италианско гражданство от потомци на италианци, родени в чужбина. Според новите разпоредби автоматично гражданство по кръвна линия вече получават само италианци, чийто родител, или баба или дядо са били родени в Италия и са притежавали италианско гражданство.

Що се касае до родените в Италия деца на имигранти, досега те можеха да кандидатстват за италианско гражданство при навършване на 18 години и да го получат до година след това. Сега обаче по предложение на крайнодясната партия „Лига“ в парламента се обсъжда засягане на правилата и младежи, които са извършили сериозни престъпления срещу хора и имущество, или са се занимавали с трафик на наркотици, ще могат да получат гражданство едва когато бъдат напълно реабилитирани.

„Лига“ представи и законопроект, който ще улесни връщането на мигранти в родните им страни, ако те са осъдени в Италия на над една година затвор заради престъпления. Това ще става чрез двустранни споразумения, които ще бъдат постигнати със страните на произход на мигрантите.

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