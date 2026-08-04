Великобритания подписа договор за 135 млн. лири за ремонт на торпеда

Великобритания възложи на компанията за отбранителни и аерокосмически технологии "Би Ей Систъмс" (BAE Systems) договор на стойност 135 милиона британски лири за поддръжка и ремонт на въоръжението от торпеда на Кралския военноморски флот, става ясно от съобщение на Министерството на отбраната. Тригодишният договор, който е част от правителствения план за инвестиции в сферата на отбраната, влиза в сила от юли 2026 г. и ще осигури около 315 работни места за висококвалифицирани специалисти. Този договор е част от много по-голяма програма на Великобритания за повишаване на бойната готовност на Кралския военноморски флот и за укрепване на собствената отбранителна индустрия.

Договорът обхваща двата основни типа торпеда на британския флот:

Spearfish Heavyweight Torpedo

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Това е тежко торпедо, използвано от ядрените подводници класовете Astute и Trafalgar, предназначено за унищожаване както на вражески подводници, така и на големи надводни кораби;

Sting Ray Lightweight Torpedo

Леко противолодъчно торпедо, което се изпозва от фрегати, разрушители и морски хеликоптери Merlin и Wildcat и е предназначено главно за борба с подводници.

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