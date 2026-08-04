Първата в света война на роботите: Украйна направи това, което САЩ не успяха над 20 години

Украйна наскоро извърши първата си известна атака, включваща роботи, които са били доставени на бойното поле от тежкотоварен дрон. От известното дотук се знае, че дронът е пренесъл наземна роботизирана система ARK-1 с противотанкова мина зад руските линии на фронта, пише Forbes. Тази иновация позволява да се преодолеят ограниченията в мобилността и да се намали рискът за хората.

Изданието посочва, че американските военни са експериментирали с тази идея многократно в продължение на три десетилетия, но никога не са напреднали отвъд демонстрациите. Сега Украйна прилага тази технология в действие и единственото ограничение пред нея може да бъде въображението на операторите, отбелязва медията.

По-рано в Украйна вече са пренасяни по-малки дронове на дълги разстояния от по-големи безпилотни летателни апарати, които ги пускат близо до целевата зона. Също така има и наземни дронове, които транспортират и изстрелват FPV, както и роботизирани лодки, които действат като безпилотни самолетоносачи, изстрелвайки FPV дронове както за удари, така и за прехващане на големи дронове.

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В материала се посочва, че Пентагонът е тествал подобни технологии през 2003, 2009 и 2014 г., но нито един от тези проекти не е предизвикал особен интерес по онова време.

По този начин САЩ прекараха десетилетия, без да постигнат никакви резултати, докато Украйна, както и при много други разработки на дронове, създаде работеща система с ограничен бюджет и я пусна в експлоатация, обобщава изданието.

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