Войната в Украйна:

Първата в света война на роботите: Украйна направи това, което САЩ не успяха над 20 години

04 август 2026, 15:28 часа 1187 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Първата в света война на роботите: Украйна направи това, което САЩ не успяха над 20 години

Украйна наскоро извърши първата си известна атака, включваща роботи, които са били доставени на бойното поле от тежкотоварен дрон. От известното дотук се знае, че дронът е пренесъл наземна роботизирана система ARK-1 с противотанкова мина зад руските линии на фронта, пише Forbes. Тази иновация позволява да се преодолеят ограниченията в мобилността и да се намали рискът за хората. 

Изданието посочва, че американските военни са експериментирали с тази идея многократно в продължение на три десетилетия, но никога не са напреднали отвъд демонстрациите. Сега Украйна прилага тази технология в действие и единственото ограничение пред нея може да бъде въображението на операторите, отбелязва медията.

По-рано в Украйна вече са пренасяни по-малки дронове на дълги разстояния от по-големи безпилотни летателни апарати, които ги пускат близо до целевата зона. Също така има и наземни дронове, които транспортират и изстрелват FPV, както и роботизирани лодки, които действат като безпилотни самолетоносачи, изстрелвайки FPV дронове както за удари, така и за прехващане на големи дронове. 

Още: След украинския удар: Складът на руската компания "Уайлдберис" в Самарска област е напълно унищожен

В материала се посочва, че Пентагонът е тествал подобни технологии през 2003, 2009 и 2014 г., но нито един от тези проекти не е предизвикал особен интерес по онова време.

По този начин САЩ прекараха десетилетия, без да постигнат никакви резултати, докато Украйна, както и при много други разработки на дронове, създаде работеща система с ограничен бюджет и я пусна в експлоатация, обобщава изданието.

Техеран е отменил три планирани удара срещу Украйна: Твърдение на висш ирански служител (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иновации роботи дронове война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес