Три четвърти от регионите в Русия са обеднели

Бюджетните приходи за 65 от 85 региона в Русия до края на 2025 г., коригирани спрямо инфлацията, са били по-ниски от нивото отпреди войната през 2021 г. Междувременно в 52 региона - повече от 60% - действителните разходи са били по-високи, отколкото преди четири години. Това е довело до бързо увеличение на бюджетните дефицити. Това показва анализ на телеграм-канала "Агенство".

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Спад

Най-големият спад е наблюдаван в Кемеровска област - 39,3%, Вологодска област - 34,5% и Ингушетия - 30,8%. Най-висок реален растеж е регистриран в Курска област - 87,6%, Магаданска област - 33,3%, Московска област - 23,2% и Татарстан - 22,5%. Ръстът на приходите в Курска област се дължи на рязко увеличение на безвъзмездните постъпления, предимно федерални средства за подкрепа на жителите и възстановяване на граничните райони след нахлуването на украинските въоръжени сили (в реално изражение те са с 360,5% по-високи, отколкото през 2021 г.).

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Основните причини за спада на приходите са намаление на безвъзмездните постъпления (минус 1,10 трилиона рубли, коригирани с инфлацията) и спад в корпоративния данък върху доходите (минус 820 милиарда рубли). Първото може да е свързано с инфлацията и прекратяването и преразпределението на целевите програми; второто - с влошаващото се представяне на големи компании, включително въгледобивни и металургични компании.

В 85 региона приходите от корпоративен данък са намалели с 16,6% в реално изражение. Намаление е наблюдавано в 51 региона, докато увеличение е наблюдавано в 34. Най-рязък спад е регистриран в Кузбас - със 78,7%. Приходите намаляха с повече от 60% в Белгородска, Курска, Липецка, Вологодска, Мурманска и Оренбургска области, Карелия и Хакасия.

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Приходи

В 25 региона приходите от корпоративен данък през 2025 г. бяха под нивото от 2021 г., без инфлацията. Най-голямото реално увеличение на този данък се наблюдава в Еврейската автономна област – със 125% – и Чувашия и Курганска област – с приблизително 106%.

Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличиха в реално изражение навсякъде, с изключение на Мурманска област. Една от причините е нарастващите заплати на фона на недостига на работна ръка, причинен от войната. Централната банка отбеляза, че заплатите са нараствали по-бързо от производителността на труда през 2023–2025 г.

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В 12 региона ръстът на приходите от данък върху доходите на физическите лица надхвърли 50%. В Татарстан приходите бяха с 62% по-високи, отколкото през 2021 г. Увеличението на данъка върху доходите на физическите лица (+483 милиарда) и опростената данъчна система (+83 милиарда) обаче само частично компенсира загубите.

Разходи

Най-големият спад е наблюдаван в Ингушетия (30%), Калининградска област (15,4%), Чечня (14,6%) и Карелия (14,5%). В Ингушетия разходите през 2025 г. са по-ниски, отколкото през 2021 г., дори без коригиране за инфлация. В останалите 52 региона реалните разходи са се увеличили. Най-голямото увеличение е наблюдавано в Курска област (115,6%), Магаданска област (33,4%), Санкт Петербург (33,2%) и Московска област (27,9%). В 76 от 85 региона реалните разходи за здравеопазване са намалели. Увеличение е наблюдавано само в Липецка, Тверска, Новосибирска, Смоленска и Орловска области, Пермски и Краснодарски край, Татарстан и Санкт Петербург.

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В 29 региона разходите за здравеопазване са по-ниски, отколкото през 2021 г., дори без коригиране за инфлация. В реално изражение Ингушетия, Севастопол и Кировска област са похарчили по-малко от половината от нивата си за 2021 г. В 38 региона разходите са намалели с повече от една четвърт (тези цифри не включват разходите на териториалните фондове за задължително медицинско осигуряване).

Реалните разходи за жилища и комунални услуги са се увеличили в 55 региона. В Московска област и Забайкалието растежът е надхвърлил 200%, а в други 13 региона е бил 90%. Само няколко региона са отбелязали рязко намаление по този елемент: в Якутия със 77% и в Кузбас със 70%.

Реалните разходи за образование са се увеличили в 74 региона. Спад е наблюдаван в Курска, Архангелска, Астраханска и Кемеровска области, Коми, Дагестан, Чечня, Хакасия, Бурятия, Ингушетия и Севастопол.

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