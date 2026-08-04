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След украинския удар: Складът на руската компания "Уайлдберис" в Самарска област е напълно унищожен

04 август 2026, 14:56 часа 1000 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
След украинския удар: Складът на руската компания "Уайлдберис" в Самарска област е напълно унищожен

Складовата база на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис" в Самарска област, поразена при украинска атака с дронове в неделя, е изгоряла напълно и всички стоки в нея са били унищожени.

Изгорели са 160 000 кв. м от общо 180 000 кв. м. Останал е само административният комплекс. Всички стоки, които са се намирали в складовата база, са изгорели, потвърди временният министър на промишлеността и търговията на областта Денис Гурков на оперативно съвещание на регионалното правителство, съобщи руският телеграм канал "Осторожно, новости".

Губернаторът на областта отбеляза, че унищожената складова база се намира на около 800 км от най-предните украински военни позиции.

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WILDBERRIES война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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