Украйна: Руснаците са изправени срещу нестихващи протести в окупираните градове (ВИДЕО)

Следващите видеа красноречиво показват настроенията в заетите от руснаците градове и на каква реакция "се радват" руските сили.

Протестиращ се покатерва на руски БТР, преминаващ по улиците на окупирания Херсон, развявайки украинското знаме. Хората по пътя го посрещат с овации и радостни викове.

Често единственият начин да накарат протестиращите да се разотидат е руските войници да стрелят във въздуха. Но виковете "Вървете си вкъщи, защо сте дошли?" не спират.

В Мелитопол колоната от руски бронирани машини е посрещана с "Вървете си, фашисти!" и с много нецензурни думи:

📽️ #Melitopol , Ukrainian civilians protest against the occupation #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/g5oWszJIXQ

В Бердянск хората скандират "Бердянск е Украйна":

В Новопсков на едно от видеата се вижда как руски войник извиква на няколко протестиращи цивилни „Отстъпи, отстъпи назад“, след което стреля и един от мъжете пада, очевидно прострелян в корема.

Civilians were reportedly shot at by Russian soldiers during a demonstration in #Novopskov (#Новопсков) #UkraineRussiaWar



📌 Location : 49.536328, 39.105667 https://t.co/LmlxUGreM4