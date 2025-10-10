"Украйна ще нападне Полша и ще обвини Русия": МВР на Полша с изявление

Украйна подготвя провокация като се предвижда атака срещу Полша и Румъния, за което после ще бъде обвинена Русия - такава фалшива информация се разпространява в момента в Полша от руска страна, обяви Министерството на вътрешните работи на Полша.

"Руските медии, позовавайки се на информация от руските разузнавателни служби, предупредиха Полша и Румъния за предполагаема провокация, организирана от Киев", се казва в съобщението на министерството в социалната мрежа Х.

От ведомството предупреждават обществеността да помисли кой би спечелил от отслабването на отношенията между Киев и Варшава и дали Украйна, която се брани от Русия, би имала интерес да атакува Полша, която е основният й център за помощ.

"Анализът на разпространението на тази информация показва планирана информационна операция. Целта ѝ е винаги една и съща – да отреже Украйна от подкрепата на Полша и страните от НАТО. Само лъжите се променят", пишат още от министерството.

И добавят, че "критичното мислене и проверката на източниците на информация са най-добрите оръжия в борбата срещу фалшивите новини. Нека бъдем бдителни срещу дезинформацията".

