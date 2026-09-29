Таксиметровият синдикат иска по-високи тарифи, достъп до бус лентите и заложена доходност на шофьорите

Според таксиметровите превозвачи трябва да се заложи някакъв нормален процент доходност от труда на шофьорите. Това поиска Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

От началото на следващата година такситата ще ни возят на по-високи минимални и максимални тарифи в София. От януари цените за такметров превоз на пътници ще поскъпнат с малко над 5%. Преди дни обаче браншът заяви готовност за протест заради недостатъчното увеличение на тарифите и отказа да му бъде предоставен достъп до бус лентите.

"Няма начин да бъдем доволни от решението на Столичния общински съвет. То е абсолютна симулация на дейност. Въобще не може да го наречем увеличение. 5.3% е гласувано, което на практика означава увеличение с 30 цента на дневната тарифа", заяви Цветков.

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Според него има ръст в цените на горивата и на застраховките. "Трябва да се заложат и разходите за придобиване на транспортни средства, за осигуровки, за поддържане и ремонт. Тези пера не се отразяват в методиката", добави той.

Източник: БГНЕС

"Не можем да продължим да работим под себестойност"

По думите на Цветков при изчисляването на новите тарифи не се взима предвид и прогнозната инфлация.

В същото време той обясни, че разрешение за такситата да се движат в бус лентата би дало сериозен ефект. "Икономически ефект за потребителите на услугата, както и за шофьорите. Щеше да даде отражение и върху чистотата на въздуха, който дишаме. Тези практики работят добре в редица големи градове в Европа", заяви лидерът на синдиката, предаде БНР.

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"Видимо е, че има отлив от използването на таксиметрови услуги, въпреки това не можем да продължим да работим под себестойност", отбеляза председателят на Националния таксиметров синдикат.

"Няма бизнес логика. Нашите разходи се вдигат. Това, което ние залагахме в нашето изчисление на тарифите, беше след разходите този положен труд да донесе на шофьора една средна работна заплата като тази в градския транспорт - съизмерим с нашия сектор", добави той.