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Още един български треньор замина за Турция - ще ръководи роден национал

29 септември 2026, 11:04 часа 687 прочитания 0 коментара

Турският втородивизионен клуб Мардинспор, където играе българското крило Здравко Димитров, постигна споразумение с бивш селекционер на България и на Босна и Херцеговина. Става въпрос за Ивайло Петев. Новината бе съобщена от местното издание akdenizmanset.com.tr. Родният специалист вече е в Турция, за да финализира договора си с клуба. Там започнаха да търсят нов треньор след раздялата си с Ахмет Джингьоз на 24 септември. Под негово ръководство отборът от Мардин постигна три победи, три равенства и две загуби в първите си 8 мача от първенството. След разговори с различни кандидати, ръководството на клуба е постигнало споразумение с Петев.

В Турция: Мардинспор се разбра с Ивайло Петев

Очаква се 51-годишният български треньор, който вече е в града, скоро да бъде представен официално. За бившия полузащитник, играл като футболист основно в Литекс, предизвикателството ще бъде първо за него в южната ни съседка. По този начин клубовете в турския футбол с българско треньорско присъствие стават три. Станимир Стоилов заедно с Цанко Цветанов и Йончо Арсов водят елитния Гьозтепе, Александър Гицов е помощник-треньор във Фатих Карагюмрюк, а сега в Мардинспор очакват силни резултати и от Ивайло Петев.

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Ивайло Петев

Визитката на Ивайло Петев е изключително богата. Той е известен със спечелването на шест трофея с Лудогорец, а освен като национален треньор, има сериозен опит в Европа с клубове като Динамо Загреб, АЕЛ Лимасол и Омония Никозия, Ягелония Бялисток, Университатя Крайова и Ал Кадисия. От 28 май 2025 година датира и последното му предизвикателство с тима на Бани Яс от ОАЕ, с който се раздели след три месеца.

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Ивайло Петев Здравко Димитров
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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