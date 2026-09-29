Израел е ликвидирал призори лидера на "Хамас". Прикрива ли следи Нетаняху?

Израел е ликвидирал с въздушен удар Изедин ал Бейк, ръководителя на военното крило на екстремистката групировка "Хамас". Това е станало призори в северната част на Ивицата Газа, съобщиха премиерът и министърът на отбраната на Израел - Бенямин Нетаняху и Израел Кац. От "Хамас" също публикуваха изявление, в което потвърдиха, че Бейк е намерил смъртта си при израелски удар по жилищен блок в квартал "Насър" на град Газа. По думите на Нетаняху и Кац, Бейк е планирал още нападения и е набирал бойци. Израелските въоръжени сили заявиха, че този месец са убили най-малко 20 членове на "Хамас", включително високопоставени командири, участвали в атаките от 7 октомври 2023 г. или държали израелски заложници.

Припомняме, че наскоро "Хаарец" публикува мащабно разследване, според което президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед лично е предупредил Нетаняху дни преди 7 октомври 2023 г., че "Хамас" подготвя мащабна операция. За същото писа и "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свои източници, а "Атлантик" съобщи, че Нетаняху е получил предупреждение и от египетското разузнаване. Според Асошиейтед прес, при посещението си наскоро в ОАЕ Нетаняху лично е помолил бин Зайед публично да опровергае тези разкрития.

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За да се стигне до истината бил ли е предупреден Нетаняху, е необходима независима, държавна комисия, която да разследва това, посочи руско-израелският предприемач и политически наблюдател Леонид Невзлин вчера в телеграм канала си. Но точно тази комисия Нетаняху постоянно блокира и затова тайните му посещения в страни от региона изглеждат като опит да прикрие следите си, отбелязва той.

Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"