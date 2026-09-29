The Macallan представи в България колекцията The Tree of Life с ексклузивно събитие, посветено на природата и изкуството на Чарлс Рени Макинтош

Колекцията обединява две лимитирани издания, вдъхновени от творчеството на шотландския визионер

The Macallan изпрати септември с официално представяне в България на колекцията The Tree of Life, обединяваща две лимитирани издания - The Tree of Life и Art is the Flower. Премиерата се състоя по време на ексклузивно частно събитие в MONUMENT Gallery в София, което събра подбрана група от ключови партньори и ценители на уискито и ги потопи в света на природата, изкуството и майсторството, които стоят в основата на колекцията. Концепцията на събитието представи природата като източник на вдъхновение и препратка към творчеството на Чарлс Рени Макинтош. Светът на двете издания бе пресъздаден чрез визуално изкуство, гастрономия и дегустации, следващи характерния начин, по който шотландският визионер интерпретира природата.

Философията зад колекцията и творческата връзка между The Macallan и наследството на Макинтош бяха представени от Ивелина Димитрова, бранд мениджър за The Macallan в Кока-Кола ХБК България, и Димитър Димитров, регионален бранд специалист в Edrington. Гостите бяха посрещнати с авторски коктейли, последвани от специално разработено четиристепенно меню, съчетано с подбрани издания от портфолиото на The Macallan. Кулминацията бе специалната презентация и водената от Димитър Димитров дегустация на The Macallan Art is the Flower. Присъстващите научиха повече за историята на лимитираното издание, майсторството зад създаването му, вкусовия му профил и преплитащото се наследство на The Macallan и Чарлс Рени Макинтош, дълбоко свързано с природата. Сред най-очакваните моменти бе официалното разкриване на декантера The Tree of Life, който гостите имаха възможност да разгледат отблизо и да научат повече за историята зад създаването му.

По повод създаването на колекцията Стюарт Робъртсън, директор на The Charles Rennie Mackintosh Society, коментира: „Макинтош е имал уникален стил, който продължава да влияе на творци и проекти по света и до днес. За The Charles Rennie Mackintosh Society беше истинско удоволствие да си партнира с The Macallan по тази нова колекция, едно съчетание на изкуство, уиски и поезия, вдъхновено от The Spirit of the Rose.“

В сърцето на колекцията застава The Tree of Life by The Macallan - 46-годишно шотландско сингъл малц уиски, отлежавало в две дъбови бъчви от 1979 г., в които преди това е отлежавало шери. Изданието е ограничено до едва 112 декантера в целия свят, изработени от кристал Lalique и завършени с кристална тапа във формата на роза, която препраща към емблематичния витраж на Макинтош „The Spirit of the Rose“.

Второто издание в колекцията, The Macallan Art is the Flower, е лимитирано сингъл малц шотландско уиски, вдъхновено от начина, по който Макинтош интерпретира природата в своето изкуство, и по-специално от витража „The Spirit of the Rose“. Отлежавало в бъчви от европейски дъб, обработени с шери, Art is the Flower се отличава с естествени нотки на стафиди, смокини, череши, бадеми и полиран дъб и въплъщава майсторството и вниманието към детайла, характерни за The Macallan.

За творческия процес зад двете издания Стивън Бремнър, уискимейкър на The Macallan, разказва: „За да уловим истински духа и същността на Макинтош, трябваше да се обърнем към собственото си майсторство. Имахме свободата да избираме от целия ни запас от бъчви и да открием онези, достигнали върха на своето узряване, които добавят още характер и многопластовост. Европейският дъб беше от ключово значение, тъй като придава дъбови нотки, подправки и сушени плодове, но най-вече заради своите деликатни нюанси на плодове и техните цветове.“

Премиерата на The Tree of Life в България още веднъж подчерта стремежа на The Macallan да съчетава традиционното уиски майсторство с изкуството, културата и съвременния лукс. Лимитираната колекция е достъпна на www.themacallan.com, а изданията се предлагат и на българския пазар благодарение на Кока-Кола ХБК България, официален дистрибутор на The Macallan за страната.